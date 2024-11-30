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健康你我他／失智母愛聽好話 手機設吃藥鬧鐘

聯合報／ 文／珍麗（中市潭子）
媽媽就是愛聽好話，「媽，今天的沙漠玫瑰開得好繽紛，妳有用感情照顧喔，看得我心情都變美麗了。」圖／珍麗提供
媽媽就是愛聽好話，「媽，今天的沙漠玫瑰開得好繽紛，妳有用感情照顧喔，看得我心情都變美麗了。」圖／珍麗提供

任性的媽媽不顧家人反對，18歲時執意嫁給長她19歲的外省老兵，爸爸回報她的是一輩子衣食無虞、呵護寵愛，沒有公婆的調教，媽媽一路做自己，任性到底。

現年80歲的媽媽依然傲嬌，聽不得女兒催她吃藥、看病、運動，但三高得按時服藥，近來卻常忘記吃藥，還自認為已吃過了，為什麼還要再吃藥；每周六的老人會不去了，因為會長說她常遲到，因此火大退會；早晨菜市場聊天的聚會也不去了，因為有人說她貪小便宜，這踩到她的雷。

神經內科一檢查，她罹患初期失智，難怪媽媽脾氣變得古怪，原來是大腦生病了。不能跟失智老人認真，一認真就輸了，還會得內傷。

她不要我提醒吃藥，要將她的手機設定吃藥鬧鐘：上午8點、10點吃保健品，午飯後吃三高及失智藥物，下午4點去公園運動，我在旁邊默默觀察半個月，手機鬧鈴提醒真是盡責的小幫手。

媽媽就是愛聽好話，「媽，今天煎的白帶魚金黃赤赤，好好吃！」「媽，這鍋麻油雞湯真是冬天的暖暖包！」「媽，今天的沙漠玫瑰開得好繽紛，妳有用感情照顧喔，看得我心情都變美麗了。」親愛的老爸，我將你的老婆照顧得極好。

吃藥 失智

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