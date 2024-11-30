北部爆本土麻疹病例 疾管署匡列102人

麻疹通報病例數創5年同期新高，衛福部疾管署昨公布，新增1例本土麻疹病例，為北部30多歲男性，個案因發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀就醫，後陸續出現咳嗽且仍有發燒，並於11月20日出現紅疹及結膜炎等症狀，調查感染源中。

疾管署目前掌握個案接觸者共102人，預計監測至12月12日，副署長羅一鈞表示，該30多歲北部個案，暴露期間無出國史，研判是今年第6例本土感染病例，可能感染來源正調查中，目前掌握就醫接觸者共計102人，本案預計監測至12月12日。

今年累計13例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，6例為本土病例，包含2起群聚，另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南，今年本土及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例，均為5年同期最高。

羅一鈞提醒，醫師要提高警覺，病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應盡速通報，且無需等待檢驗結果即送驗檢體，以利及時採取防治措施，且不要等待自行檢驗結果為陽性時再通報，避免延誤防治時效。

麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及接觸史。

疾管署提醒，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議戴口罩，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。