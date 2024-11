「Ｕ=U」點亮台北夜空 疾管署101點燈盼消除愛滋歧視

響應12月1日世界愛滋日,疾管署今日在台北101點燈「有愛無礙」、「U=U」等字詞。台大副校長張上淳表示,自己17年前擔任愛滋病學會理事長時,也曾在此點燈宣導,當時還邀請知名棒球選手王建民,現在他已經變成12強的冠軍教練,期待台灣的愛滋跟棒球表現一樣,拿到世界第一。

衛福部次長周志浩指出,2030年愛滋防治的目標是「95-95-95」,即95%感染者知道自己感染,95%已知感染者接受治療,以及95%接受治療者病毒量成功抑制,我國去年底已經達到「91-96-95」,優於全球平均「86-89-93」。然而,愛滋雖漸漸受到控制,但國內最大挑戰仍是「歧視」,只要有歧視,愛滋恐怕就不會消失。

疾管署發言人羅一鈞指出,今年前10月愛滋新感染人數834人,比去年同期增加34人,增幅約4%;其中女性及15至34歲的年輕族群增幅較多會持續監測。愛滋疫情增加,可能受到先前新冠疫情民眾延遲就醫影響,預期疫短期回升後,長期仍可持續呈下降趨勢。

羅一鈞也說,未來會持續推動多項措施,包括結合社群力量推廣衛教與預防服務、拓展多元化愛滋篩檢管道、暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)、推動診斷即刻服藥及提升醫療照護品質,同時推廣U=U(病毒量測不到=傳不出去)的概念,減少污名與歧視,讓感染者更有信心接受篩檢與治療。

今日記者會也邀請到社台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。這首歌曲由全臺超過百位醫藥衛生領域的學生共同創作,以「U=U」為核心概念,透過音樂與歌聲傳遞希望與理念,期盼藉此消除民眾對HIV的誤解與隔閡,共同促進愛滋健康平權。