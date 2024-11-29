「Ｕ=U」點亮台北夜空 疾管署101點燈盼消除愛滋歧視

響應12月1日世界愛滋日，疾管署今日在台北101點燈「有愛無礙」、「U=U」等字詞。台大副校長張上淳表示，自己17年前擔任愛滋病學會理事長時，也曾在此點燈宣導，當時還邀請知名棒球選手王建民，現在他已經變成12強的冠軍教練，期待台灣的愛滋跟棒球表現一樣，拿到世界第一。

衛福部次長周志浩指出，2030年愛滋防治的目標是「95-95-95」，即95%感染者知道自己感染，95%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國去年底已經達到「91-96-95」，優於全球平均「86-89-93」。然而，愛滋雖漸漸受到控制，但國內最大挑戰仍是「歧視」，只要有歧視，愛滋恐怕就不會消失。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年前10月愛滋新感染人數834人，比去年同期增加34人，增幅約4%；其中女性及15至34歲的年輕族群增幅較多會持續監測。愛滋疫情增加，可能受到先前新冠疫情民眾延遲就醫影響，預期疫短期回升後，長期仍可持續呈下降趨勢。

羅一鈞也說，未來會持續推動多項措施，包括結合社群力量推廣衛教與預防服務、拓展多元化愛滋篩檢管道、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、推動診斷即刻服藥及提升醫療照護品質，同時推廣U=U（病毒量測不到＝傳不出去）的概念，減少污名與歧視，讓感染者更有信心接受篩檢與治療。

今日記者會也邀請到社台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。這首歌曲由全臺超過百位醫藥衛生領域的學生共同創作，以「U=U」為核心概念，透過音樂與歌聲傳遞希望與理念，期盼藉此消除民眾對HIV的誤解與隔閡，共同促進愛滋健康平權。