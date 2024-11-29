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「Ｕ=U」點亮台北夜空 疾管署101點燈盼消除愛滋歧視

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影

響應12月1日世界愛滋日，疾管署今日在台北101點燈「有愛無礙」、「U=U」等字詞。台大副校長張上淳表示，自己17年前擔任愛滋病學會理事長時，也曾在此點燈宣導，當時還邀請知名棒球選手王建民，現在他已經變成12強的冠軍教練，期待台灣的愛滋跟棒球表現一樣，拿到世界第一。

衛福部次長周志浩指出，2030年愛滋防治的目標是「95-95-95」，即95%感染者知道自己感染，95%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國去年底已經達到「91-96-95」，優於全球平均「86-89-93」。然而，愛滋雖漸漸受到控制，但國內最大挑戰仍是「歧視」，只要有歧視，愛滋恐怕就不會消失。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年前10月愛滋新感染人數834人，比去年同期增加34人，增幅約4%；其中女性及15至34歲的年輕族群增幅較多會持續監測。愛滋疫情增加，可能受到先前新冠疫情民眾延遲就醫影響，預期疫短期回升後，長期仍可持續呈下降趨勢。

羅一鈞也說，未來會持續推動多項措施，包括結合社群力量推廣衛教與預防服務、拓展多元化愛滋篩檢管道、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）、推動診斷即刻服藥及提升醫療照護品質，同時推廣U=U（病毒量測不到＝傳不出去）的概念，減少污名與歧視，讓感染者更有信心接受篩檢與治療。

今日記者會也邀請到社台灣公衛學生聯合會的醫衛學生代表獻唱HIV公益歌曲《一樣 As Usual》。這首歌曲由全臺超過百位醫藥衛生領域的學生共同創作，以「U=U」為核心概念，透過音樂與歌聲傳遞希望與理念，期盼藉此消除民眾對HIV的誤解與隔閡，共同促進愛滋健康平權。

此外，疾管署從11月29日起至12月31日，推出自我篩檢免運費活動，活動期間民眾於網路購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠。另，疾管署今年起也與18家愛滋指定醫院推動友善醫療服務計畫，營造感染者友善就醫環境，讓每個人都享有平等健康權利，期盼達成聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零（零新增、零死亡、零歧視）願景，邁向消除愛滋的目標。

疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影
疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」，晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書／攝影

愛滋病 疾管署 病毒

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