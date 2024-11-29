衛福部拋長照保險接住重度失能 專家提醒1件事要討論

長期照顧十年計畫2.0（長照2.0）自106年起推動，並將邁入3.0，衛福部政務次長呂建德拋出「雙源財政制度」構想，輕度及中度失能者以現有稅收的長照基金支應，重度失能者可採用「長照保險制度」，專家指出，如長照保險和健保一樣全民納保，和長照基金應只差在財源不同，至於長照基金和長照保險間能否流用，也是需要討論的。

長照失能等級從第2級至第8級，第2至3級為輕度、第4至6級為中度、第7至8級為重度。我國現有長照基金主要靠稅收支撐，根據財政部統計，今年1至10月稅收挹注長照基金1079億元，又以房地合一稅貢獻695億元最多，其餘稅收來源包含菸稅、遺產稅、贈與稅。

呂建德說，長照2.0希望服務普及，追求「廣度」，長照3.0將強化重症照顧，包含在地安老，以社區為基礎、強化重度失能照顧、納入安寧療護，並打造居家、社區、機構、醫療一體式服務，希望減輕照顧家庭的沉重負擔，財務上也會盡量幫忙減輕壓力。

台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯表示，如果「長照保險」和健保一樣由全民納保，和長照基金應只差在財源不同；此外，還要討論長照的基金和保險間能否流用，例如稅收挹注的長照基金用完了，能否將長照保險的經費流用，需要評估不同等級的人數與使用額度是否受影響，建議長照保險的給付，應比照現階段依失能等級分類，可降低轉換陣痛期，只要經過失能評估後，就可以得出對應的保險等級額度，而現在不同等級的額度並不相同，例如第2、3級如都被分為輕度，額度不能一樣。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，這樣的構想代表政府重視到，長照2.0比較沒有處理到的重度失能者，在3.0必須處理是大家都有共識的，至於要使用政府公務預算、保險，或僅限重度使用，目前還在很初步的階段，應該要有討論機制。

陳景寧指出，後續要根據有多少重度失能者，來執行資源配置，因為有些民眾還是想在家照顧失能親屬、有些願意到機構的，要思考在地有沒有機構資源，可能需要進一步的資料確認，但政府提出多元可能性、願意碰觸這個議題，是可以肯定的，但現階段乍聽還在很內部討論階段，要和各界溝通、徵詢意見。