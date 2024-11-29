百元青蔥的高菜價要回穩了 農糧署今曝時間點

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司最近一周總交易每公斤均價維持在30元以上的高價位，反映在零售端的葉菜類漲3成，菜瓜價格翻兩倍，家庭主婦無不面有菜色；農糧署今發布訊息，近期天氣轉涼冷，預估12月上旬蔬菜產量恢復，菜價可望回穩。

入冬天氣涼冷，干擾蔬菜生長的炎熱、病蟲害活躍等因素減少，理應產量增加而價格親民，但溪湖鎮果菜市場公司11月交易日，每公斤均價26元至37.5元，扣除周一台北拍賣市場休市，連帶溪湖鎮果菜市場公司到貨量少，其餘正常交易日約1/3的每公斤均價衝破30元，青蔥均價177.3元，國民蔬菜高麗菜35.5元至41.1元，小白菜、青江菜、油菜等大宗葉菜也都31.9元到34.8元，絲瓜55.9元。

家庭主婦在市場買零售蔬菜，青蔥每台斤90元至99元，高麗菜45元至60元，小白菜、青江菜、油菜45元至50元，絲瓜每條90元，番茄80元；林姓家庭主婦表示，凱米颱風過後，菜價一直處於高檔，每次看到菜攤插牌價錢實在不敢多買，只能多吃根莖類。

農糧署今指出，國內蔬菜接連受凱米、山陀兒、康芮及天兔颱風侵襲，造成部分蔬菜受損，且高溫多濕天候，蔬菜單位面積產量與品質未如預期，加上近期天候轉冷涼，火鍋熱食對蔬菜需求殷切，致近期蔬菜量減價揚。

不過台北果菜批發市場今平均每公斤蔬菜價格58.0元，較本周開市60.5元下跌4.8%，若天候持續穩定，日間晴朗，菠菜、茼蒿等冬季短期葉菜類陸續供應上市，平地甘藍也將進入盛產期，各類蔬菜可恢復正常採收供應，蔬菜到貨量漸趨充裕平穩，預估12月上旬蔬菜產量恢復後，國內蔬菜價格可望回穩。