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台博館推漢寶德逝世10周年紀念展 傳遞建築之美

中央社／ 台北29日電
今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，台灣博物館特別在2樓迴廊展廳推出「形色質美：漢寶德的建築」特展，29日舉行開幕式。圖／台博館提供（中央社）
今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，台灣博物館特別在2樓迴廊展廳推出「形色質美：漢寶德的建築」特展，29日舉行開幕式。圖／台博館提供（中央社）

今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，博物館界串聯推出系列展覽紀念活動。國立台灣博物館在2樓迴廊展廳以「形色質美：漢寶德的建築」特展，彰顯他對台灣建築文化貢獻。

「我是建築人！非常榮幸能參與漢寶德紀念系列活動的推動」，台博館館長陳登欽今天在開幕典禮以自身經歷為例，介紹建築和各領域的連結，感謝漢寶德前輩留下非常多的典範與影響。

陳登欽指出，漢寶德與台博館有很深的淵源，過去館方古蹟修復就是在漢寶德先生規畫架構下進行，目前籌備中的建築文化中心，多年前就開始大量收藏戰後建築師手繪圖，目前已收藏漢先生6200多件建築圖與照片。

漢寶德女兒漢可凡表示，為了參加展覽開幕，她邀請全家與其他親友一起到台灣，並進行環島旅遊，在台灣每個角落都看到父親的影子。這場展覽讓她了解到為什麼父親在小時候總是這麼忙碌，特別感謝文化部與各單位支持來紀念父親。

本次展覽以漢寶德一再強調的「建築之美要雅俗共賞」觀念為主軸，內容包含4大主題「不只是建築師」、「文化保存與研究」、「適當的幾何形」與「大乘的建築」。

展覽精選出1960至1990年代漢寶德的14件建築設計作品，包括高雄福音新村、土銀中壢分行、東海建築系館、溪頭青年活動中心、天祥青年活動中心、墾丁青年活動中心、中研院民族學研究所、南園、台南藝術學院規畫等，及1990年代的台灣省立博物館、勸業銀行舊廈等的古蹟修護研究案例。

今天特展開幕也邀請國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所教授李乾朗、中國科技大學建築系教授閻亞寧、國立台北大學都計所退休教授郭肇立、東海大學建築系退休教授關華山共同與談，暢談漢寶德的建築帶來的影響。

延續漢寶德提倡「生活美學」的精神，台博館盼經由本次展覽推廣建築美學與建築文化的社會教育，期待能激起大眾對於建築的興趣。「形色質美：漢寶德的建築」特展將於即日起展至明年2月23日。

今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，台博館特別在2樓迴廊展廳推出特展「形色質美：漢寶德的建築」，精選漢寶德的建築設計作品。圖／台博館提供（中央社）
今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，台博館特別在2樓迴廊展廳推出特展「形色質美：漢寶德的建築」，精選漢寶德的建築設計作品。圖／台博館提供（中央社）
漢寶德之女漢可凡（左）捐贈90件漢寶德手稿給台博館，館長陳登欽（右）回贈感謝狀。圖／台博館提供（中央社）
漢寶德之女漢可凡（左）捐贈90件漢寶德手稿給台博館，館長陳登欽（右）回贈感謝狀。圖／台博館提供（中央社）

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