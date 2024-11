衛生福利部疾管署為響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」,晚上與台北101共同舉辦「有愛 無礙健康平權」記者會。衛生福利部次長周志浩次長、台北101總經理朱麗文、臺灣大學副校長張上淳、疾管署長莊人祥及副署長羅一鈞等,一同出席響應,為愛滋點燈。期待不論是感染者、關鍵防治族群與一般民眾,都應被平等對待;公平地接受到所需的衛教、篩檢、預防資源及醫療照護服務。攜手消除疾病歧視,營造友善環境。 疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」,晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書/攝影 疾管署響應聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)世界愛滋日的主題「Take the Rights Path」,晚上在台北101點燈「有愛無礙 健康平權」。記者黃義書/攝影