金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

曾雙料抱回金曲獎「最佳專輯獎」和「最佳演奏獎」的鋼琴演奏家陳瑞斌 (Rueibin Chen) ，近年致力推廣生於台灣的東方音樂家——江文也的作品，過去幾年在歐美、紐奧等地的演出都獲廣大迴響，為盼帶給觀眾「別人無法取代的感動」，「陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會」12月將於台南、基隆兩地登場。

被譽為「天才鋼琴家」的陳瑞斌，曾獲多項國際鋼琴賽事獎項，英國金融時報（Financial Times）更以「展現了全世界所有鋼琴家望塵莫及的實力」盛讚陳瑞斌的琴技高超。陳瑞斌分享，自己很早就想過要成為什麼樣的人、可以給世界留下什麼，所以在彈鋼琴的同時，他做了很多與古典音樂以及華人文化有關的推廣和分享。

陳瑞斌提到，長期演奏江文也的作品，是因為他的作品有著閩南、客家及原住民的多元風格，這些音樂能帶領聽眾穿越歷史與文化，將音樂和台灣豐富的文化遺產融為一體。自己年輕時便接觸到江文也的作品，陳瑞斌認為，自己學習音樂的路徑與江文也有些許相似，兩人都是13歲出國，在外地生活求學，也同樣師承俄羅斯音樂家。陳瑞斌說，江文也作品透過曲子傳達人在異鄉對台灣的濃厚鄉愁與思念，自己的共鳴很深。

「陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會」將分別在12月11日於成大成杏廳及12月18日於基隆表演藝術中心演藝廳登場，其中台南場在音樂會正式演出之前，下午會先舉辦會前導聆講座。陳瑞斌透露，演出將帶來江文也所作《斷章小品》、《小素描》、《台灣舞曲》等著名鋼琴名曲，而導聆講座則會與聽眾分享他是用什麼音色與技術來表達音樂形塑的場景故事。