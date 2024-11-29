環境部獲100億綠色成長基金 明年Q2起投資

環境部「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」今獲行政院國家發展基金管理會審議通過提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年將加強投資淨零永續新興產業，引進民間資金共同投入，加速國內淨零新興產業發展，同時創造更多綠色就業機會，啟動台灣綠色成長的新動能。預計明年第二季開始受理投資案件，踏出台灣綠色成長的重要一步。

環境部表示，2050淨零排放目標下，由政府帶動綠色投資已成國際趨勢，包括日本編列2兆日圓設立「綠色創新基金」、美國制定「降低通膨法案」等。為落實總統國家希望工程「綠色成長與2050淨零轉型」目標，淨零轉型5大策略預期將帶動淨零永續新興產業。再加上我國碳費開徵在即，企業減碳需求急迫，環境部今年9月起著手規畫綠色成長投資方案，廣徵相關機關、專家學者、創投公會等潛在共同投資人意見，研擬「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，方案今天已通過國發基金管理會審議，接下來將成立專案辦公室負責投資、評估及管理工作，預計明年第二季開始受理投資案件申請。

她指出，綠色成長投資方案將鎖定執行淨零永續相關新興業務的國內企業，或我國境內執行主要營業活動的境外企業；但不得投資於上市、上櫃公司。重點投資標的包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展、科技儲能、深度節能、提升能源效率、碳捕捉再利用、負碳技術發展、數位、低（減）碳技術發展及氣候變遷調適技術發展等。投資單一企業總金額不得超過1.5億元，單次投資不超過1億元，且公股股權比例不超過被投資事業實收資本額49%。

環境部表示，淨零轉型需要創新技術，綠色成長基金將結合民間資金共同投入，透過創新技術應用，加速減碳，提升韌性，同時創造就業機會。