蔬菜量減價揚 農糧署估12月上旬價格回穩

國內接連受數個颱風侵襲，造成蔬菜受損且產量與品質未如預期，農糧署今天說，近期天候穩定、蔬菜生育正常，預估12月上旬蔬菜產量恢復後，國內蔬菜價格可望回穩。

今年夏秋2季，國內接連受颱風凱米、山陀兒、康芮及天兔侵襲，造成部分蔬菜受損，且近期高溫多濕的天氣，也使得蔬菜單位面積產量與品質未如預期。

農糧署今天表示，颱風侵襲等因素加上近期天候轉冷涼，民眾食用火鍋熱食等蔬菜需求增加，使得近期蔬菜量減價揚。

不過，農糧署說，由於天候也持續穩定、日間晴朗，菠菜、茼蒿等冬季短期葉菜類陸續供應上市，平地甘藍也將進入盛產期，各類蔬菜可恢復正常採收供應，蔬菜到貨量漸趨充裕平穩。

根據台北果菜批發市場數據，今天平均每公斤蔬菜價格新台幣58元，已較本周開市60.5元下跌4.8%，農糧署預估，12月上旬蔬菜產量恢復後，國內蔬菜價格可望回穩。

農糧署也說，為充裕市場貨源，已請產地農民團體加強供應甘藍190公噸，後續將密切注意各項蔬菜價格、品質與供應數量，在兼顧農民及消費者權益下，加強調配供應。