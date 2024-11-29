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「台北青鳥宴」明登場⋯100桌全滿！ 警公布交管圖
台灣基督教長老教會在全台各地舉辦「青鳥宴」，明天將迎來台北場， 轄區中正一警方指出，將封閉濟南路一段並管制人車通行。
警方指出，11月30日早上8點至晚上10點，申准舉辦「青鳥宴-守護臺灣民主」集會活動，為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制勤務，自30日凌晨0點起，濟南路一段（中山南路至鎮江街）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。
據了解，本次活動除了晚上6點半的晚宴，還有青鳥市集等節目表演，市集從明日下午3點開始，各大罷免團體、公民團體也會到場相挺。
據悉，台北青鳥宴共分五種套餐，分別為A餐－台派金孫給我養（每桌3萬元/10人 ）、B餐－我是1450我驕傲（1450元/人）、C餐－青鳥站出來（2450元/人）、D餐－台派站出來（3000元/人）、E餐－史書華醫師（每人2758元以上捐贈指定單位，上傳捐贈或匯款證明登記）；報名不到一周，100桌旋即報名額滿。
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