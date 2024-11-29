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彰基打造無菸環境 提醒越過黃色戒菸檳線將罰1萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基副院長林慶雄（右一）帶領菸害防制小組進行無菸環境巡檢，期望員工、民眾認同無菸環境。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄（右一）帶領菸害防制小組進行無菸環境巡檢，期望員工、民眾認同無菸環境。圖／彰基提供

吸菸與疾病息息相關，彰基醫學中心為推動無菸環境，今天舉辦無菸宣導、巡檢活動，呼籲民眾支持醫院的黃色戒菸檳線，違反者最高罰款1萬元。

彰基指出，菸草中含有超過7000種化學物質和化合物，至少有93種已知的致癌物，造成身體多重危害，包括癌症、心臟血管疾病、中風、骨質疏鬆、慢性阻塞性肺病等，同時也提高罹患代謝症候群的風險。

為打造彰基為無菸環境，彰基今天下午舉辦無菸宣導、巡檢活動，由副院長林慶雄帶領彰基菸害防制小組進行無菸環境巡檢，希望能夠達到提升對類菸品及菸品危害認知、降低菸品使用率、提升對無菸環境認同。

林慶雄表示，彰基是南投、彰化、雲林唯一的醫學中心，同時也是無菸金獎醫院，過去培養了115位戒菸醫師，同時承接國民健康署戒菸專線，只要撥打0800-636363，就有專人服務。

彰基護理部督導長楊美玲表示，彰基有多個疾病團隊，整合胸腔內科、糖尿病、中風的疾病個管師，一起推動就地收案，收案的病人能夠直接的接受戒菸服務，免除往返轉診的困擾，大大的提高戒菸的成功率。

巡檢活動的70歲女士表示，為了勸孩子戒菸，先去彰基了解一般戒菸門診，發現有非常多的門診給病人很大的空間可以選擇，只要付掛號費即可，甚至拿一個月的藥都不要錢；所以當她告訴兒子的時候，兒子居然跟她說：「媽，妳講一次，我就馬上戒起來了，因為妳有講阿公的故事給我們聽。」

彰基醫學中心為推動無菸環境，到今年8月為止，除全院培養115名戒菸醫師，提高戒菸成功率，收案戒菸衛教人數111人，並提供戒菸治療優惠，戒菸治療服務人數逐年提升，並積極透過無菸宣導活動，推廣至家庭、社區。

彰基醫學中心為推動無菸環境，今天舉辦無菸宣導、巡檢活動，呼籲民眾支持醫院的黃色戒菸檳線，違反者最高罰款1萬元。圖／彰基提供
彰基醫學中心為推動無菸環境，今天舉辦無菸宣導、巡檢活動，呼籲民眾支持醫院的黃色戒菸檳線，違反者最高罰款1萬元。圖／彰基提供
彰基為避免民眾頻繁遭受二手菸、三手菸及檳榔危害， 今天舉辦無菸宣導、巡檢活動。圖／彰基提供
彰基為避免民眾頻繁遭受二手菸、三手菸及檳榔危害， 今天舉辦無菸宣導、巡檢活動。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄表示，彰基培養115位戒菸醫師，同時在門診、急診和住院為民眾服務。圖／彰基提供
彰基副院長林慶雄表示，彰基培養115位戒菸醫師，同時在門診、急診和住院為民眾服務。圖／彰基提供

戒菸 收案 醫學

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