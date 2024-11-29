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環境部獲百億綠色成長基金 加強投資淨零新興產業

中央社／ 台北29日電
環境部今天表示，國發基金將提供新台幣100億元成立綠色成長基金，未來10年將加強投資淨零永續新興產業。圖為環境部。圖／聯合報系資料照片
環境部今天表示，國發基金將提供新台幣100億元成立綠色成長基金，未來10年將加強投資淨零永續新興產業。圖為環境部。圖／聯合報系資料照片

加速實現2050淨零轉型目標，環境部今天說，國發基金將提供新台幣100億元成立綠色成長基金，未來10年將加強投資淨零永續新興產業，盼加速國內淨零新興產業發展。

環境部今天發布新聞稿宣布，環境部規畫提出的「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，今天已經獲行政院國家發展基金管理會審議通過，國發基金將提供100億元成立「綠色成長基金」。

環境部表示，在2050淨零排放目標下，政府帶動綠色投資已成為國際趨勢，包括日本編列2兆日圓（約新台幣4330億元）設立「綠色創新基金」、美國制定「降低通膨法案」等。

環境部指出，環境部9月著手規畫綠色成長投資方案，過程中廣徵有關機關、專家學者、創投公會等潛在共同投資人意見，研擬「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，今天獲國發基金管理會審議通過。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，國發基金提供100億元成立「綠色成長基金」，未來10年將加強投資淨零永續新興產業，此方案是運用國發基金與搭配投資人共同投資於執行淨零永續相關新興業務的國內企業，或在台灣境內執行主要營業活動的境外企業；但不得投資於上市、上櫃公司。

根據環境部規畫，此方案重點投資對象包括資源循環、永續及前瞻能源技術發展、科技儲能、深度節能、提升能源效率、碳捕捉再利用、負碳技術發展、數位、低（減）碳技術發展及氣候變遷調適技術發展等。

而投資單一企業的總金額也不得超過1.5億元，單次投資不超過1億元，且公股股權比例不超過被投資事業實收資本額49%。

蔡玲儀也說，環境部將依據今天通過的方案完備投資前置作業規定、資金信託及成立專案辦公室，並辦理說明會，評選搭配投資人，預計明年第2季起受理投資案件申請。

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