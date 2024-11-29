快訊

台中后里鋼鐵廠工安意外 員工雙手、臉遭爐渣灼傷送醫急救

帶寵物嚇梅克爾？普亭再發聲明求原諒 否認蓄意放狗「我不知道她怕」

自費M痘疫苗、停復保失效 衛福部4新制12月上路

中央社／ 台北29日電

衛福部4項新制12月上路，包括M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，出國停復保12月23日失效，健保新增單基因檢測項目、妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務。

衛福部今天公布12月將實施攸關民眾權益的4項重大政策或措施，首先是孕產婦照顧升級，健保署新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務，預估1年約有2.1萬人受惠，健保挹注48.17百萬點，內容包括胰島素施打獎勵費、產後1次75克葡萄糖耐受試驗（OGTT）等。

健保署並將新增單基因檢測項目，推估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元；新增項目為實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF），以及血液腫瘤的多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR）。

疾管署考量因應國際疫情，12月1日起M痘疫苗開放不符公費資格者自費接種，每劑疫苗收費為新台幣6986元，在6都、共8家旅遊醫學合約醫院可接種，維護國人健康及降低民眾於境外感染M痘的風險。

行之有年的出國停復保制度將自12月23日起失效，社保司預估，影響人數部分，近5年平均每年辦理停保人數約13.6萬人，民國112年達23.1萬人；每年保費收入預估增加23.6億元。

M痘 健保署 疫苗

延伸閱讀

國中自然／疫苗如何為我們建立防護罩？ 一圖了解疫苗的原理

本土麻疹增1例 北部30多歲男感染源待釐清

控陳時中採購疫苗貪1億美金涉誹謗 吳子嘉聲請傳喚蔣萬安作證

影／台中文心森林公園設接種站 周末也可打4種公費疫苗

相關新聞

「台北青鳥宴」明登場⋯100桌全滿！ 警公布交管圖

台灣基督教長老教會在全台各地舉辦「青鳥宴」，明天將迎來台北場， 轄區中正一警方指出，將封閉濟南路一段並管制人車通行。

台博館推漢寶德逝世10周年紀念展 傳遞建築之美

今年是戰後台灣重要建築師漢寶德逝世10周年，博物館界串聯推出系列展覽紀念活動。國立台灣博物館在2樓迴廊展廳以「形色質美：...

環境部獲百億綠色成長基金 加強投資淨零新興產業

加速實現2050淨零轉型目標，環境部今天說，國發基金將提供新台幣100億元成立綠色成長基金，未來10年將加強投資淨零永續...

金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

曾雙料抱回金曲獎「最佳專輯獎」和「最佳演奏獎」的鋼琴演奏家陳瑞斌 (Rueibin Chen) ，近年致力推廣生於台灣的...

環境部獲100億綠色成長基金 明年Q2起投資

環境部「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」今獲行政院國家發展基金管理會審議通過提供100億元成立「綠色成長基金」，未來1...

歡慶棒球世界冠軍 野柳地質公園門票半價

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，萬里區的野柳地質公園宣布這一個週末假日，11/30、12/1兩天入園門票通通半價優惠，邀請民眾一起到地質公園中與地景女王頭一同歡慶，就是要與民眾一起來慶祝這個榮耀時刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。