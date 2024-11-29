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長期耕耘纖維染織領域 陳景林奪「國家工藝成就獎」

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部政務次長王時思（左）頒贈國家工藝成就獎獎座予得獎者陳景林（右），肯定其在台灣工藝領域的卓越貢獻。圖／文化部提供
文化部政務次長王時思（左）頒贈國家工藝成就獎獎座予得獎者陳景林（右），肯定其在台灣工藝領域的卓越貢獻。圖／文化部提供

國立台灣工藝研究發展中心今舉辦「台灣工藝頒獎典禮」，其中最受矚目的「國家工藝成就獎」，由長期耕耘、貢獻纖維染織領域的陳景林奪得。本屆典禮也邀請凡徒藝術、天創沙畫，與台灣竹樂團等表演團體，以描述工藝進程的「根於土地」、「精於技藝」與「築於永續」3部曲，打造世代共融的工藝饗宴。

文化部指出，今年國家工藝成就獎得主陳景林是知名染織工藝師，嫻熟染織技法，初期創作如織錦畫、浮雕與立雕式纖維藝術，後期則投入天然染料與染纈技藝領域研究與推廣。其經典作品以關懷自然，及展現台灣土地風采為特色，獎項的頒贈是為肯定他長年在纖維染織領域，從事的創作、研究、技藝傳承、跨域合作、國際交流等成就與無私奉獻。

陳景林致詞表示，自己從事染織領域創作已逾40年，工藝創作路上受許多前輩與先進幫助，讓他有機會在染織領域耕耘努力並獲肯定，希望也可以將自身所學交予更多台灣工藝後輩。陳景林在今日典禮現場也吟唱了一首工藝的自創詩，描述台灣景色與天染色彩之美，期盼吸引更多學子對染織感到興趣，並投入工藝創作。

工藝中心主任陳殿禮表示，今年欣逢工藝中心70周年，活動以「活工藝．工藝活」倡議實踐台灣工藝精神，盼為工藝70里程碑畫下完美句點。「台灣工藝頒獎典禮」是聯合「國家工藝成就獎」、「台灣工藝獎」及「台灣綠工藝認證」等3大競獎，透過集結工藝世代凝聚的力量，彼此觀摩學習，提升創作能量。

陳殿禮說，今年度典禮以「一工．一藝」為概念向台灣工藝匠人致敬，每一項工藝都代表著一位工藝匠人的創作初心與「擇一事，執一生」的態度，他們獨樹一格，清晰可辨，肩負著承載歷史文化與技藝傳承的使命前行，不曾停歇。

文化部 永續

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