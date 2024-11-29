北市青旅一晚開價6300元 觀傳局：加以嚴查

台北市是國際旅客來台首選，同時，體育賽事、演唱會也吸引國內旅客住宿，不料，北市議員發現12強賽事期間，竟有青年旅館開價一晚6300元，呼籲市府應該要緊盯開罰。觀傳局表示，會加強巡查，若房價高於提報時的上限，可罰1到5萬元。

陳慈慧表示，台北市住房率高，不僅是國外旅客來台首選，由於演唱會、體育賽事多，因此也吸納不少國旅遊客，沒想到，台北車站附近的某家青年旅館，在11月16日訂房網發現，一個床位並與陌生人混著共用衛浴，一晚要價4500元，女性專屬房間更高達6300元。

陳慈慧說，未來大巨蛋開演唱會、世壯運，甚至是國際運動賽事預賽舉辦，難保房價會更肆意漲價。以高雄的大港開唱為例，周遭的青年旅館也是藉機漲價到一晚2700元，遭到高雄市府重罰15萬元，呼籲北市府也要拿出作為。

陳慈慧也說，北市觀傳局若需要罰就要罰，把旅客當作肥羊，也會影響到台北市整體住宿訂房的觀感。

北市觀傳局長王秋冬表示，飯店的價格是依據旅館業管理規則提報、觀傳局核備，若有查到價格高於提報上限，就會開罰1萬到5萬元。目前尚未接獲相關申訴案件，但是在重大活動期間會加強稽查，避免類似案件發生。

王秋冬也說，有些旅館是房型住滿不想再賣，所以會將價格拉高，日後也會提醒業者若類似狀況就要顯示額滿不再賣，而非將價格拉高。