優化機場聯外交通 航站南路第一階段改道12／2切換

桃園機場配合第三航站區主體航廈工程及後續南登機廊廳工進推動，將進行航站南路第一階段改道工程，預計利用旅運量周期性較低的12月2日至12月3日間進行改道切換工程，提醒用路人配合導引及減速慢行。

桃機公司指出，在不影響現有營運前提下，多次邀集相關單位召開施工準備及確認會議，以確保對旅客影響降到最低，除將利用航班離峰時段作業，並於旅運量周期性較低的12月2日至12月3日間進行改道切換工程。施工時間為12月2日晚間11時至12月3日凌晨4時，提醒用路人配合減速慢行，並依循導引指標及交維人員引導行駛。

桃機公司表示，工程將進行第二航廈往3樓出境大廳層銜接處標線磨除、重繪，欲前往第二航廈3樓出境大廳層的旅客，依循導引指標及交維人員引導，經由西三、西四路繞行第四停車場（P4）路徑，前往3樓出境大廳。