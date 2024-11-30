網友熱議TOP8熟齡族保健需求 這樣吃活力沒煩惱！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「熟齡族保健需求」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大熟齡族保健需求。

隨著年齡增長，身體的營養需求也會隨之變化，不僅要面對肌肉流失、認知功能下降等自然老化現象，從骨骼、關節的保護到維持腸胃道的功能，無一不對健康與生活品質有著深遠的影響，讓熟齡族群的保健需求變得更加多樣且關鍵。那麼對這些人而言，又以哪些保健功效的需求最高呢？

「衰老」是一生必經過程需求高 適當保健品助「抗疲勞」添活力

▲ 網友熱議TOP8熟齡族保健需求 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「熟齡族保健需求」相關話題的討論，可以發現「延緩衰老功能」的需求最受關注。老化是人一生中必經的過程，如「嘴角紋、法令紋都有變比較明顯一點」、「皮膚的狀態容易不穩定，也會容易乾、暗沉」等都是常見轉變，也是許多人想盡量延緩的現象。

便有網友分享自己的抗老撇步，提到「補鈣和鎂＋膠原蛋白」、「固定有在吃的就是膠原蛋白跟B群」，或者多攝取莓果、花椰菜、鮭魚、堅果等富含抗氧化劑的天然食物，有助於中和掉體內有害的自由基，讓網友表示「長期下來覺得有吃還是有差」。

也有醫師建議「保持良好睡眠，適當補充營養」、「攝取抗氧化物質和好的油脂」等方式，能幫助預防掉髮、減少皺紋，指出除了透過保健品補充營養外，也別忘了保持健康的生活與飲食習慣。

聲量與第一名不相上下的「抗疲勞功能」也是廣受關注的保健需求之一。隨著生活節奏加快、年齡增長，許多人容易因壓力的積累與體力、代謝的減退而頻頻感到疲憊，不僅影響專注力，也讓氣色大打折扣，使得「抗疲勞」產品需求居高不下。

有網友分享自己的媽媽自從上了年紀、代謝變差後，活力明顯受影響、也常常喊累，不過在攝取保健食品一陣子後「體力跟代謝力都有所提升」，建議可以多觀察長輩身體狀況後鎖定需求，選擇合適的保健品，或許能產生明顯的正面影響。

而隨著身體老化，各個重要器官的功能也會逐漸下降，如消化功能低落與認知能力減退都是常見現象，使得「改善胃腸道功能」、「神經活化功能」也成為受熱議的需求。有網友建議透過補充膳食纖維如燕麥類食物來保養腸胃，也有網友提到補充「膽鹼」可幫助思緒更清晰，「減少問A答B的狀況，記憶力也有所提升」，對延緩失智症可能有所助益。

除了以上保健需求外，減緩肌肉流失、提高免疫力也十分重要。除了根據需求攝取營養品外，更重要的是維持規律運動、健康飲食的良好生活習慣，並以積極的心態迎接老化帶來的轉變，才能發揮相得益彰的效果！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「熟齡族保健需求」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/13~2024/11/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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