聽新聞
0:00 / 0:00
影／開箱國產豪華遊艇 內裝舒適操控靈活猶如海上超跑
國際遊艇市場上，可區分為40（英）呎以下的小型遊艇、60呎至80呎的中型遊艇、80呎至120呎的大型遊艇與120呎以上的超級遊艇。其中60呎至80呎等級遊艇因內部空間、續航里程相比其他尺寸遊艇更具性價比，因此也銷量最多。但遊艇如同其他船舶，都是客製化很高的產品，因此中型遊艇雖然多數廠商都有規格化的設計量產，但在艙內的設計與各項的配置，都會因買主不同的需求與財力而有區別。國內遊艇業者除了展現建造超級遊艇的能力，也積極展現在客群最廣的中型遊艇市場之中的銷售實力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言