影／開箱國產豪華遊艇 內裝舒適操控靈活猶如海上超跑

台灣國際 遊艇 展昨（28）日展開，除了國內各遊艇代理商的進口遊艇，國內遊艇業者也展出各型自製遊艇搶攻國際買家。本報記者在展會開展日也獲邀試乘國內廠商嘉信遊艇所製造的Monte Fino 66 Voyager豪華遊艇。這艘遊艇全長65呎，飛橋式設計，排水量44.8噸，使用兩部主機雙軸推進。在操控上由於國際遊艇的 碼頭 有為數不少採用地中海式靠泊（船艉靠泊），因此還配置了通常僅有大型商船才配備的前後側推進器，與後視攝影機。不僅在內裝的配備上講求舒適，也同時兼顧船員操艇上的便利與安全。

國際遊艇市場上，可區分為40（英）呎以下的小型遊艇、60呎至80呎的中型遊艇、80呎至120呎的大型遊艇與120呎以上的超級遊艇。其中60呎至80呎等級遊艇因內部空間、續航里程相比其他尺寸遊艇更具性價比，因此也銷量最多。但遊艇如同其他船舶，都是客製化很高的產品，因此中型遊艇雖然多數廠商都有規格化的設計量產，但在艙內的設計與各項的配置，都會因買主不同的需求與財力而有區別。國內遊艇業者除了展現建造超級遊艇的能力，也積極展現在客群最廣的中型遊艇市場之中的銷售實力。