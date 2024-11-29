長期贊助選手征戰世界 長榮航獲體育推手獎

教育部體育署今天公布體育推手獎得獎名單，其中長榮航空因長期贊助台灣選手等，獲得「體育推手獎」贊助類金質獎外，也同時獲得長期贊助獎。

長榮航空今天發布新聞稿表示，長榮航空今年再度蟬聯教育部體育署「體育推手獎」贊助類金質獎，同時也榮獲長期贊助獎，是國內唯一獲獎的航空公司。

長榮航空發言人陳耀銘表示，深知每名體育選手養成的艱辛，爭取國際賽事在台舉辦更屬不易，儘管現今體育環境已日益改善，但與國外相比，仍有很多的發展空間，因此長期以來贊助各大賽事，也提供選手商務艙，減輕其經濟負擔，讓選手可以在寬敞舒適的空間充分休息，陪伴選手征戰世界並勇奪佳績。

今年中華隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，創造無數奇蹟的熱血傳奇，不但刮起了棒球旋風，也帶動全民關注運動賽事的風潮，長榮航空今年除了在12強預賽時就力挺台灣隊，同時也贊助明年世界棒球經典賽台灣區資格賽，擔任官方唯一指定航空公司。

長榮航空表示，長期贊助體育選手征戰世界，多年來亦贊助多名不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「印帝」周庭印、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「舉重精靈」方莞靈等優秀選手，盧彥勳退役後，也持續支持其所創立的盧彥勳國際網球學院，共同培育更多的台灣之光。