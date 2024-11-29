串連台南高雄交通 台86東延台3環評114年送審
串連台南、高雄交通網，台南市政府今天表示，台86快速道路東延至高雄市內門區再銜接台3線內埔段，路網可行性研究評估已核定，綜合規劃及環評預定明年6月前送環境部審查。
南市府工務局今天發布新聞稿指出，台86快速道路東延至高雄市內門區再銜接台3線內埔段環評通過後，將可核定綜合規劃建設計畫，預定6年完工，活絡台南和高雄生活圈。
工務局表示，台86線向東延伸至台3線工程，民國109年12月10日核定，採一般省道方案，新闢路段總長約10.1公里，經費約新台幣111億元。
此工程完工後，將串聯高雄內門、旗山地區到台南市快捷交通網，縮短行車距離，提升道路舒適性及貨物運輸、觀光旅運效益，有助於觀光、國防、緊急醫療與救災，也為台南及高雄提供便捷交通。
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