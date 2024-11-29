古寧頭戰役油畫歷經10年修復 郭江宋助畫重現光芒

古寧頭戰役油畫於民國73年完成繪製，至今已有近40年的歷史，金門國家公園管理處自103年至112年間，委託專業修復師郭江宋，展開為期10年的油畫修復工作，郭江宋今日在古寧頭戰史館辦理「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」新書發表會，分享修復過程中的點滴，他也強調這次的修復不僅是技術上的挑戰，更是一次對歷史的深刻敬意。

今年適逢古寧頭戰役75週年，金門國家公園管理處為紀念這段烽火歲月及推廣油畫修復、保存重要性，委託出版社共同出版「畫中有話：古寧頭戰役油畫修復與回顧」，郭江宋一襲「醫生袍」亮相，頗引人關注，郭笑著說，他這幾年間穿著白袍在館內修畫時，曾經被誤以為是來義診的醫生，問他是看哪一科？甚至因為他長期專注坐在鷹架上修畫，被小朋友以為是假人擺設。

據了解，郭江宋擁有西班牙馬德里大學的碩士學位，專攻繪畫創作與修復保存，是台灣少數具備豐富經驗的專業修復師之一。他不僅精通繪畫技法，還對物理、化學、顏料和溶劑的特性有深刻了解，這使他能夠從多角度出發進行藝術品的修復。郭江宋曾參與過多個著名藝術修復項目，包括西班牙教堂彩繪以及台灣多家博物館的典藏作品修復。

金門國家公園管理處自103年委託郭江宋對《蔣公與胡璉將軍》等古寧頭戰史館及胡璉將軍紀念館內21幅戰役油畫進行修復工作，成功重現了這些歷史作品的光彩，郭江宋透露，他在11年前，從來沒來過金門，首次跟友人來參觀戰史館時，發現館內多件畫作都發霉，他就跑去跟解說員反映，你們的畫發霉很嚴重，沒想到工作人員都說不知道，建議他寫個「建議書」，他於是簡單陳述畫作的情況，就忘了此事。

過了快1年，金管處找上他，一開口就說希望他能協助修復這些珍貴的畫作，讓他覺得一切似乎都是緣分。郭建議，這些油畫必須當成教堂壁畫原地修復，他從狀況最不好的開始修起，最初是1年1件，後來是2件，在修復過程中，郭江宋與他的團隊對每一幅畫作進行了仔細的檢查和分析，根據不同的損壞情況選擇合適的修復方法。

他指出，由於當時的畫布和原料均為日本進口高品質材料，這些作品的先天條件良好，主要問題在於表面積聚的灰塵、霉斑及氧化現象。因此，修復的重點是清潔，而不是大幅度的重繪。