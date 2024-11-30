強身健體揮灑汗水！網友熱議TOP10球類運動



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「球類運動」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大熱門球類運動。

球類運動向來是全球最受歡迎的休閒與競技活動之一，無論是世足賽的震撼進球、NBA賽場上的精彩灌籃或是MLB職棒大聯盟中的強勁全壘打，選手們的頂尖對決總是讓觀眾熱血沸騰；然而，球類運動的魅力不僅限於職業賽場，在日常生活中，它也是許多人鍛鍊身體、釋放壓力與結交好友的熱門選擇。

「棒球」鬥智鬥力過程超熱血 「籃球」隨處運球、投籃樂趣高

▲ 網友熱議TOP10球類運動 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「球類運動」相關的話題討論，可以發現有台灣國球之稱的「棒球」受到廣大網友喜愛，每週末進場觀賽、為自己支持的主隊應援，期待一睹強勁的打擊表現和精彩的守備配合，可說是許多棒球迷的日常。

而談起棒球的魅力，有網友表示棒球賽場上的情勢瞬息萬變，球員之間「鬥智、鬥力」的過程十分熱血刺激，在比賽中體現出的團隊合作力量也令人印象深刻，「凝聚了球隊、球迷、家人，彷彿全世界的目標都一樣」。而九月時中職球星周思齊的引退，以及近期正如火如荼開打的世界棒球12強賽，皆是備受社群矚目的話題，進一步帶動了棒球相關討論的熱度。

討論度排名第二的「籃球」則是台灣人從小最熟悉的體育項目之一。籃球場幾乎是每座校園必備的設施，社區、公園中隨處可見的籃球框也讓人們能隨時隨地享受這項運動的樂趣。

有網友便分享，自己最初接觸籃球時只是「單純熱愛投籃、運球」，後來開始理解籃球不是一項「單靠個人技術體能」的運動，而是需要透過充足的訓練和經驗培養，才能在賽場上做出迅速判斷；此外，許多人也受美國職業籃球聯賽NBA的影響，從學生時期就有欣賞、仰慕的球星，甚至因此受到啟發而加入系隊或校隊，直言「練球很辛苦，但打球真的很快樂」。

此外，「羽球」同樣是不少網友喜愛從事的運動，除了今年巴黎奧運「麟洋配」奪金帶動一波羽球風潮外，也有網友提出羽球受歡迎的原因在於其「算是相當好上手的運動」，入門門檻相對較低、較不會有激烈的衝撞，且攻守節奏十分明快，「新手湊在一起打也有樂趣」，非常適合與同事朋友們一起組隊練習。

還有網友詢問大家是在什麼時刻愛上羽毛球，吸引不少留言如「手感與狀況極佳的時候，想打哪就打哪」、「羽球的擊球音跟擊球感莫名療癒，光是長球就讓我起雞皮疙瘩」等等，相當享受羽球帶來的樂趣和快感。

你也是球類運動的愛好者嗎？你最喜歡的球類運動是哪一項呢？每種球類運動都能提供獨特的樂趣，也成為許多人日常生活中不可或缺的一部分，空閒時，不妨也投入球類運動中，體驗看看它們帶來的能量與快樂吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「球類運動」相關討論則數。

觀測期間：2024/08/07~2024/11/07，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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