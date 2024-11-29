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藝術走入農村 新北淡水忠寮社區打造竹編藝術裝置

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區忠寮社區與來自英國籍住在台灣多年的藝術家貝馬丁，在地取材使用竹子，來打造竹編藝術裝置。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區忠寮社區與來自英國籍住在台灣多年的藝術家貝馬丁，在地取材使用竹子，來打造竹編藝術裝置。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區忠寮社區理事長李鎮榮投入社區發展的十多年間，帶領忠寮社區發展生態旅遊，忠寮社區曾獲台灣農村最高榮譽「金牌農村」優等社區，理事長表示，社區發展缺少了藝術文化，因此在新北市農業局協助之下，由台灣在生活藝術文化發展協會，帶進來自英國籍住在台灣多年的藝術家貝馬丁，在地取材使用竹子，來打造竹編藝術裝置。

淡水忠寮社區理事長 李鎮榮表示，忠寮社區有許多的生態環境，還有永續教育場域，更有不少的歷史古厝文化底蘊十足，但好像就缺少了那麼一點藝術氣息，因此就與藝術協會合作，由藝術家領軍，社區出動人力志工，來進行竹編藝術裝置。對此台灣在生活藝術文化發展協會也表示，透過公部門的協助，要打造建構一個所謂無圍牆美術館的藝術村，並帶動青年回游農村。

台灣在生活藝術文化發展協會理事長 王藁賢也表示，在北海岸從淡水到三芝總共有180幾位的藝術家的工作室聚集在這裡，讓藝術家進到農村社區裡面來共創，與在地居民一起協同打造自己的社區，逐漸把不同場域社區的特色做出來，就像忠寮社區這邊有一些他們自己的歷史文化，透過藝術營造，也帶動農村社區輕年人口的回流，打造地方農村共好。

淡水 藝術家

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