歡慶棒球世界冠軍 野柳地質公園門票半價

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，萬里區的野柳地質公園宣布這一個週末假日，11/30、12/1兩天入園門票通通半價優惠，邀請民眾一起到地質公園中與地景女王頭一同歡慶，就是要與民眾一起來慶祝這個榮耀時刻。

野柳地質公園副總林俊毅指出，這次的世界12強棒球賽中奪冠真的令人感到相當振奮，因此也要以門票半價的優惠價格，邀請不分國籍的大小朋友，週末一起來到地質公園裡慶祝，一起分享與傳遞這份喜悅。

不論是大朋友還是小朋友，台灣人還是外國遊客，通通都可以半票的價格入園，不少到訪的遊客也說，真的很值得慶賀，野柳地質公園週末還響應棒球奪冠回饋優惠價格，考慮週末可以帶上一家大小一起來野柳走走，在美麗的自然地景中，為國球奪冠來慶祝。