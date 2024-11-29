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阿里山日出音樂會豪華陣容曝光 朱宗慶樂團首登迎曙光
嘉義縣年度盛會「阿里山日出印象音樂會」將在明年1月1日清晨登場，迎接新年第1道曙光，縣府文觀局今天公布表演團隊名單，包括朱宗慶打擊樂團、樂興之時管絃樂團都將輪番上陣，創作才子林中宣也會和阿里山風笛euvuvu表演藝術團合作演出，帶來精彩音樂盛宴。
文觀局表示，朱宗慶打擊樂團曾在34個國家巡演，演出超過3千場，首度在阿里山迎接日出，空靈木琴聲音與獨特打擊創作將結合阿里山美景，交織出豐富感官體驗；樂興之時管絃樂團曾在維也納國際藝術家大賽榮獲第3名，將再度在阿里山展現優美樂音。
精通小提琴、鋼琴、吉他、爵士鼓等7種樂器的華裔美籍創作才子「林中宣SAM LIN」也將在音樂會中登場演出，將用音樂詮釋阿里山的萬種風情，並與在地鄒族演出團隊「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」跨界共演，透過在地與國際的融合，帶來創新演出形式。
縣長翁章梁說，透過不同風格音樂展演，結合嘉義最美日出景緻，一定能為觀眾帶來耳目一新體驗；除了日出印象音樂會，阿里山特有美食、原住民文化，也都是不可錯過亮點，歡迎全台民眾一起來嘉義縣迎接2025年到來，親自在阿里山欣賞新年首道曙光。
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