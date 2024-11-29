長期贊助國內體育好手 長榮航空蟬聯「體育推手獎」

「體育推手獎」今在台北美福大飯店舉行第16屆表揚典禮，長榮航空除蟬聯教育部體育署「體育推手獎」贊助類《金質獎》，同時也獲《長期贊助獎》，由發言人陳耀銘代表領獎，並表示，在中華隊勇奪世界棒球12強冠軍的時刻，對身為贊助企業來說，更顯意義重大。

陳耀銘指出，長榮航空深知體育選手養成艱辛，爭取國際賽事在台舉辦更屬不易，儘管現今體育環境已日益改善，但與國外相比仍有很多發展空間，因此長期贊助各大賽事，也提供選手商務艙，減輕其經濟負擔，讓選手可以在寬敞舒適的空間充分休息，陪伴選手征戰世界。

長榮航空表示，公司長期贊助體育選手征戰世界，多年來也贊助多位不同領域的台灣好手，包括「世界球后」戴資穎、「奧運銅牌」潘政琮、「羽球王子」王子維、「印帝」周庭印、「台灣蝶王」王冠閎、「小林同學」林昀儒、「舉重精靈」方莞靈等優秀選手，盧彥勳退役後，也持續支持其所創立的盧彥勳國際網球學院。

長榮航空指出，今年中華隊在世界棒球12強勇奪冠軍，長榮航空早在預賽時就力挺中華隊，同時也贊助明年世界棒球經典賽台灣區資格賽。此外，每年10月舉辦的「長榮航空城市觀光馬拉松」，除吸引逾2萬4000名海、內外跑者齊聚，2022年起增加「馬拉松幼苗計畫」，並於2023年加碼推動「校園深耕巡迴」。