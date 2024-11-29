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今晚至明晨留意10度以下低溫 下周再迎一波波冷空氣
中央氣象署指出，下周一上半天前水氣較少，僅花東有零星降雨，且溫度略微回升，但西半部及宜蘭地區要留意輻射冷卻早晚溫差大，今晚至明晨北部、宜蘭及中彰投地區發布低溫特報，可能有局部10度以下機率。下周四起東北季風增強，再迎一波波冷空氣，周六後更接近大陸冷氣團等級。
氣象署預報員葉致均表示，下周一上半天前水氣較少，僅花東有零星降雨，下周一下半天起水氣增加，北海岸、宜蘭、大台北山區有零星短暫雨，周二、周三迎風面基隆北海岸、東半部及大台北山區有局部短暫雨，大台北地區及各地山區有零星短暫雨。周四起東北季風增強，桃園以北及東半部有降雨，其他地區多雲到晴。
溫度方面，葉致均指出，今晚到明晨受輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭地區僅11至13度，其他地區約15至17度，北部、宜蘭及中彰投地區發布低溫特報，可能有局部10度以下機率，明天白天起到周日北部及東半部回溫到23至25度，中南部25至28度，但到下周一前水氣較少仍有輻射冷卻，西半部及宜蘭地區要留意溫差大。
他表示，下周四後東北季風增強，北台灣略為降溫，周四、周五迎來第一波冷空氣，周六後有第二波較強冷空氣，預估接近大陸冷氣團等級。
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