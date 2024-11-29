華航超夯「皮卡丘彩繪機 CI」飛進2024高雄冬季旅展

2024高雄冬季旅展今天起至12月2日於高雄展覽館盛大登場，中華航空董事長謝世謙、華信航空總經理張程皓及高雄分公司總經理黃世惠出席盛會為旅展揭開序幕，超人氣「皮卡丘彩繪機CI」現身華航集團展區熱鬧開展，華航網站同步線上促銷，高雄出發全航線優惠 77 折起，未稅價不到六千元就能漫旅國人喜愛的首爾，親子旅遊首選的沖繩更是七千元有找，連四天展區內精彩活動不斷，凡於現場購票完成登錄，就有機會抽中高雄不限航點經濟艙機票及豐富好禮。

華航表示2024年高雄冬季旅展位於特11攤位，以「皮卡丘彩繪機CI」探索2025新旅程為題，運用超吸睛彩繪機為主舞台，宣布明年1月起將派飛高雄出發日韓航線；熊本城也搬到現場，搶先曝光明年直航高雄 - 熊本，邀請南部旅客提前規劃暢遊九州之旅。

華航與五桐號及日本吉伊卡哇的聯名甜點也出現在攤位，可愛旋風襲捲全場，民眾只要拍照打卡上傳，就能獲得精美禮品，包括最療癒的五桐號點心及皮卡丘彩繪機 CI 綜合果豆等，送完為止，歡迎民眾踴躍前來華航展區，體驗 VR 任意門遊熊本。購票再抽一機難求的皮卡丘彩繪機 CI 模型機、iPhone 16 Pro、不鏽鋼梅花露營鋼杯、摺疊旅行包等多項開票禮，現場更加碼專屬神秘折扣優惠，千萬別錯過。

華航為回饋南部旅客，即日起至12月5日止，購買2025年9月30日前高雄出發全航線機票即享有77折起優惠，精選高雄－香港2788元起、高雄－馬尼拉4000元起、高雄－首爾5950元起及高雄－沖繩6545元起等超值促銷，高雄－曼谷更是萬元有找；為歡慶即將直航熊本，更祭出高雄－熊本8200元起特惠價吸客，以上皆為來回未稅價。