北捷確定不漲票價 但常客優惠縮水約30萬旅客受影響

台北捷運公司今召開董事會，會中針對電價調整影響財務進行討論，北捷會後表示，拍板不調整票價，不過常客優惠則會從原本7到9折優惠，調整為85到95折，約有30萬名旅客受影響，後續陳報市府後擇期實施。

北捷表示，受電費調漲、薪資及基本工資調漲，預估明年將首度出現虧損，長遠來看恐對捷運系統安全及服務也會造成影響，但考量整體大環境，決議不調整票價。

不過，北捷表示，為求企業永續經營，常客優惠部分則會調整，由原本7到9著優惠調整為85折至95折，將影響層面降到最低。至於1200定期票則不受影響，目前將陳報市府後，預計明年上半年公告實施。

北捷評估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受影響，以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後為150元，相當於每趟回饋金略減2元。

北捷說明，面對未來30年需要提撥總額約1300多億元於捷運系統重置基金，每年需要繳交40到50億元，加上疫情期間緩繳捷運系統租金尚有約50億元待補回，捷運運輸本業面臨的財務負擔，日趨嚴峻。

另外，北捷也說，自民國85年北捷通車後，綜合消費物價指數已成長34%，運輸及倉儲業薪資也成長51.2%。雖然政府明訂「大眾捷運系統運價率計算公式」，由營運業者定期檢討將營運成本納入計算運價率，但是運價率始終未與票價連動，從未調整票價。

北捷坦言，軌道經營的困境並非只有北捷，台鐵今年8月20日取消全面電子票證9折優惠；桃園捷運將於明年1月2日起，全線票價10元優惠恢復原價；高雄捷運也在今年11月起取消全面電子票證85折優惠，取消常客優惠是不得已的衝擊，後續陳報市府後擇期實施。