快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷確定不漲票價 但常客優惠縮水約30萬旅客受影響

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運坦言，軌道經營確實面臨到諸多困境。本報資料照片
台北捷運坦言，軌道經營確實面臨到諸多困境。本報資料照片

北捷運公司今召開董事會，會中針對電價調整影響財務進行討論，北捷會後表示，拍板不調整票價，不過常客優惠則會從原本7到9折優惠，調整為85到95折，約有30萬名旅客受影響，後續陳報市府後擇期實施。

北捷表示，受電費調漲、薪資及基本工資調漲，預估明年將首度出現虧損，長遠來看恐對捷運系統安全及服務也會造成影響，但考量整體大環境，決議不調整票價。

不過，北捷表示，為求企業永續經營，常客優惠部分則會調整，由原本7到9著優惠調整為85折至95折，將影響層面降到最低。至於1200定期票則不受影響，目前將陳報市府後，預計明年上半年公告實施。

北捷評估，調整後的常客優惠，將有30萬名旅客受影響，以通勤族每趟車資20元，每月搭乘50次計算，原本每月回饋金250元，調整後為150元，相當於每趟回饋金略減2元。

北捷說明，面對未來30年需要提撥總額約1300多億元於捷運系統重置基金，每年需要繳交40到50億元，加上疫情期間緩繳捷運系統租金尚有約50億元待補回，捷運運輸本業面臨的財務負擔，日趨嚴峻。

另外，北捷也說，自民國85年北捷通車後，綜合消費物價指數已成長34%，運輸及倉儲業薪資也成長51.2%。雖然政府明訂「大眾捷運系統運價率計算公式」，由營運業者定期檢討將營運成本納入計算運價率，但是運價率始終未與票價連動，從未調整票價。

北捷坦言，軌道經營的困境並非只有北捷，台鐵今年8月20日取消全面電子票證9折優惠；桃園捷運將於明年1月2日起，全線票價10元優惠恢復原價；高雄捷運也在今年11月起取消全面電子票證85折優惠，取消常客優惠是不得已的衝擊，後續陳報市府後擇期實施。

北捷 捷運公司 票價

延伸閱讀

北捷1男子激動拍打、狂踹車門 民眾錄影稱「膽顫心驚」

AI即時客服竟能幫忙寫程式？ 北捷喊話民眾「勿濫用公共資源」

北捷電扶梯兩側站滿人淪鄉下城市？兩派網友舌戰：文明第一步是排隊

北捷擬成立子公司、股權比例多寡爭論不休 議員要求市府出資6成

相關新聞

北市青旅一晚開價6300元 觀傳局：加以嚴查

台北市是國際旅客來台首選，同時，體育賽事、演唱會也吸引國內旅客住宿，不料，北市議員發現12強賽事期間，竟有青年旅館開價一...

今晚至明晨留意10度以下低溫 下周再迎一波波冷空氣

中央氣象署指出，下周一上半天前水氣較少，僅花東有零星降雨，且溫度略微回升，但西半部及宜蘭地區要留意輻射冷卻早晚溫差大，今...

影／開箱國產豪華遊艇 內裝舒適操控靈活猶如海上超跑

台灣國際遊艇展昨（28）日展開，除了國內各遊艇代理商的進口遊艇，國內遊艇業者也展出各型自製遊艇搶攻國際買家。本報記者在展...

古寧頭戰役油畫歷經10年修復 郭江宋助畫重現光芒

古寧頭戰役油畫於民國73年完成繪製，至今已有近40年的歷史，金門國家公園管理處自103年至112年間，委託專業修復師郭江...

阿里山日出音樂會豪華陣容曝光 朱宗慶樂團首登迎曙光

嘉義縣年度盛會「阿里山日出印象音樂會」將在明年1月1日清晨登場，迎接新年第1道曙光，縣府文觀局今天公布表演團隊名單，包括...

你用過哪一個？網友瘋傳的「LINE諧音貼圖TOP 3」大揭曉

台灣人對諧音的喜愛，幾乎成為生活中的一部分，無論在城市或鄉村，諧音隨處可見，已成為台灣獨特的文化風景，每逢新年還有生肖系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。