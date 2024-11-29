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東北季風發威！這些地區留意10度以下低溫 下周2降溫時間曝光

氣溫逐步回升 12/5東北季風再報到

中央社／ 台北29日電

中央氣象署表示，今天晚上到明天清晨各地仍有攝氏10度以下低溫，明天起氣溫逐步回升，預計12月5日會再有一波東北季風報到，7日大陸冷氣團報到。

中央氣象署預報員葉致均告訴中央社記者，明天起導引氣流減弱，到12月2日上半天前，各地都是穩定的天氣型態，花東有零星降雨。

葉致均說，溫度方面今天晚上到明天清晨仍偏冷，中部以北低溫下探攝氏11度到13度，花東15度到17度，氣象署並針對彰化以北、南投跟宜蘭發布低溫特報，有10度以下機率，明天白天起氣溫則逐步回升。

葉致均表示，12月2日降雨有逐漸增加的趨勢，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有降雨情形，12月3日到4日大台北、北部山區有零星降雨。

葉致均說，12月5日起東北季風增強，到時候桃園以北有降雨機率，其他地區則是多雲到晴，12月7日左右冷空氣增強，大陸冷氣團報到，氣溫預估跟這禮拜差不多。

冷氣團 氣溫

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