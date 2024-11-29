衛福部12月4項新制上路 停復保取消、M痘疫苗可自費接種

衛福部12月有4項新制上路，包含長期出國停復保取消、Ｍ痘疫苗開放自費接種、NGS新增單基因位點檢測項目、新增妊娠糖尿病品質照護及產科醫師與助產人員共照服務。

一、出國停復保制度自113年12月23日起失效

健保停復保制度全面取消，今年12月22日成為最後申請日，目前有效停保者共21.3萬人。近5年平均每年辦理停保人數約13.6萬人，112年達23.1萬人。預估可以增加保費收入23.6億元，包含政府補助8.5億元，但每年自墊醫療費用核退預估增加約4.7億元。

二、健保給付新增單基因檢測項目

健保次世代基因定序檢測（NGS）新增單基因檢測項目，預估9000多名癌症病人受惠，挹注經費約1億元。

新增項目包含：實體腫瘤的大腸直腸癌（BRAF）、黑色素瘤（BRAF）、腸胃道間質瘤（KIT+PDGFRA）及甲狀腺癌不包含髓質癌（BRAF）；以及血液腫瘤，包括多發性骨髓瘤（原位雜合檢驗）、B細胞淋巴瘤（BCL、第17對染色體缺失原位雜合檢驗、TP53）及T/NK細胞血癌與淋巴瘤（TCR）。

三、孕產婦照顧升級

健保署新增妊娠糖尿病品質照護，及產科醫師與助產人員共照服務，預估有2.1萬人受惠，挹注健保4817萬點；包含提供妊娠糖尿病的管理照顧費、胰島素施打獎勵費、葡萄糖耐受試驗(OGTT)等。

四、M痘疫苗自費接種服務

國際M痘疫情升溫，12月起提供自費M痘疫苗，每劑6986元，讓不符合公費接種資格，但經醫師評估有暴露風險者，包含沒有健保身分的外籍人士、將前往高風險國家者自費接種，每劑6986元。

可接種的院所分別為台大醫院、亞東紀念醫院、台北慈濟醫院、衛生福利部桃園醫院、衛生福利部台中醫院、童綜合醫院、成功醫院及高雄市立聯合醫院。