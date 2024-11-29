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跟著季節蔬菜遊台灣 農糧署精選10條食農路線

中央社／ 南投縣29日電

農糧署辦理國產蔬菜10大體驗路線評選，選出茭白筍、小松菜、葉萵苣、芫荽、菇類、蕹菜、三星蔥、金針花等10條食農教育體驗路線，今天正式發表，邀民眾跟著季節蔬菜遊台灣。

農業部農糧署首次辦理國產蔬菜10大體驗路線評選、高職農校生蔬菜職場觀摩，選出茭白筍、小松菜、葉萵苣、芫荽、菇類、蕹菜、三星蔥、金針花等10條具在地特色體驗路線，今天在南投市發表入選路線作品及表揚優異農校學生，歡迎民眾「跟著季節蔬菜遊台灣」。

農糧署透過新聞稿表示，為增加民眾認識季節蔬菜與認同國產食材，首次辦理國產蔬菜10大體驗路線評選，向農會、合作社、農企業、集團產區等邀稿徵件，以國產蔬菜為主題規畫體驗路線，包含蔬菜生產、採收、集貨、採後處理、加工、食材應用等食農遊程。

農糧署表示，30件報名遊程最終選出10條路線，包含新北市三芝區農會茭白筍、桃園市青年農民生產合作社小松菜、苗栗縣通霄鎮農會葉萵苣、彰化縣北斗鎮農會芫荽及甘藍、萬生科技農業公司菇類、欣隆休閒農場菇類、嘉義縣新港鄉農會蕹菜、宜蘭縣三星地區農會三星蔥、花蓮市農會黑木耳、花蓮縣富里鄉農會金針花。

農糧署也表示，為增加高職農校生對未來職場環境了解，鼓勵並促進投入國產蔬菜產業就業，邀學生前往指標性蔬菜農企業或農業合作社、農場等實地學習，拉近理論與實務距離，參訪學習單由各校審閱推薦後擇優表揚，以鼓勵投入農業，創造產業新活力。

農糧署 食農

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