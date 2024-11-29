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工研院推電動物流車應用 新竹物流明年將投入30輛運輸

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天展示會中，中華汽車3.5噸國產電動小貨車，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。記者黃羿馨／攝影
今天展示會中，中華汽車3.5噸國產電動小貨車，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。記者黃羿馨／攝影

全球邁向淨零排放，電動物流車成為低碳運輸的關鍵方案。工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及，達成2050淨零排放及綠色運輸目標。

今天展示會中，中華汽車3.5噸國產電動小貨車，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。

威剛科技則分別與嘉里大榮物流及祥億貨運合作，投入國瑞汽車3.5噸電動小貨車、威速登電動三輪車，並搭配自家開發的低碳物流平台，透過計算物流運送碳排量與AI優化配送路徑，有效管理物流車輛，進一步降低車輛碳排量。

經濟部產業發展署簡任技正童建強指出，產發署長期推動各類創新、智慧化的低碳運輸方案，目前已經推出電動機車、乘用車、巴士等電動化車輛方案，但在電動商用車領域，國際間的大規模量產仍不普及。

童建強說，經濟部產發署去年提供電動商用車示範運行補助，支持車輛製造與物流業者合作實地測試，驗證電動商用車的品質與安全性。未來，產發署將持續與產業界密切合作，加速物流產業的數位轉型。

工研院機械與機電系統研究所資深技術專家饒達仁表示，工研院本次展示協助產發署推動電動物流車示範運行，參與中華汽車及國瑞汽車的電動貨車前期技術開發，技轉「電動車輛底盤系統設計開發」與「動力系統整合技術」予中華汽車、「130kW整合式動力馬達與驅控器技術」予士林電機，並協助國瑞汽車建立電動車輛系統整合，強化國產電動車輛的設計基礎。

工研院表示，未來將持續協助產業開發5噸電動貨車及輕量化冷鏈電動車，強化載重、續航與冷鏈應用能力，持續引領臺灣物流產業朝低碳化與智慧化邁進。

今天展示會中，中華汽車3.5噸國產電動小貨車，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。記者黃羿馨／攝影
今天展示會中，中華汽車3.5噸國產電動小貨車，預計明年與新竹物流合作投入30輛電動物流車，應用於B2B及B2C物流運輸，並逐年替換傳統油車。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影
工研院今天攜手多家產業，展示3.5噸電動小貨車、電動機車與充電站的多元場域應用成效，希望透過建立標竿，加速電動運具在物流產業的導入及普及。記者黃羿馨／攝影

低碳 物流 電動機車

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