快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 6優惠！8點開門快搶 黑五3C家電特價有新款iPad Air

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

衛福部霸凌連環爆 部長次長公開信盼同仁安心投入職場

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部次長呂建德手持衛福部部長及次長親簽的公開信。記者李青縈／攝影
衛福部次長呂建德手持衛福部部長及次長親簽的公開信。記者李青縈／攝影

衛福部今日公布初步霸凌調查結果，6名人員可能涉及職場霸凌，目前2名主管暫時調離職務，其餘4案仍需進一步調查確認；另，今日衛福部長照司長也被爆料找同仁深蹲等。衛福部部長邱泰源，以及3名次長林靜儀、周志浩、呂建德也聯合發表公開信，希望重新檢視職場文化和宜性，並且提供諮商資源。

公開信全文如下

親愛的衛福部同仁們：

職場是我們攜手努力，實現理想，為國家人⺠貢獻的地方。應該是充滿尊重、支持與信任的空間，讓每位同仁安心投入，發揮所長。

近日公部門職場事件，風波中亦有許多夥伴感覺焦慮，或是對信任和關係產生懷疑，這也讓我們有機會重新檢視職場文化合宜性，也希望讓負面感受能夠獲得正向回應。

本部在調查的過程，承諾秉持毋枉毋縱的精神，此時也需要共同面對與療傷，將挑戰轉化為改進與成長，也是重建更友善、更有活力的職場契機。

除部內投訴管道外，為讓有急性壓力同仁，也能夠有情緒出口，為長遠健康職場文化奠基。部內自下週起啟動為期2週的心理急救機制，即12月2日至12月15日提供「個別諮商」及「團體諮商」線上資源，訊息將於內網公告。

讓我們以支持關懷的態度，共同面對挑戰。若您或身邊同仁需要協助，請安心尋求幫忙。

衛福部珍視每位同仁，我們重申對職場霸凌零容忍，建立安全友善的職場環境是我們最大責任。

各位同仁讓我們一起攜手努力，並祝平安健康！

職場霸凌 衛福部 長照

延伸閱讀

長照3.0迎超高齡 衛福部拋以保險照顧重度失能

公務員擬適用「身心調適假」 有無支薪、勞工也納入？衛福部這麼說

公部門霸凌延燒 衛福部：研議增列公務人員身心調適假

健康台灣拚心理韌性 擬增列公務人員身心調適假

相關新聞

衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

衛福部霸凌案件連環爆，疾管署整備組長遭爆「土皇帝」已調離主管職，衛福部今對6案說明調查結果。民眾黨立委陳昭姿表示，她接獲...

高雄衛生局涉霸凌！壓榨、逼下跪認錯 陳其邁：有證據就調查

高雄市衛生局下級單位近日陸續被議員指控霸凌，市議員李眉蓁近日接獲一名衛生局員工陳情，社區心衛中心主任曾逼下屬下跪道歉，投...

衛福部6人涉霸凌 社保司長、保護司簡任視察調職…懲處兩周內出爐

衛福部霸凌案件連環爆，昨日疾管署確認整備組長霸凌屬實並調離主管職後，衛福部今日再度召開記者會對外說明外傳三名司長的霸凌...

成立霸凌案調查會未果朝野衝突 藍批綠護航謝宜容

今日立法院會審查原住民組織法修正草案時，朝野爆發衝突。國民黨立院黨團舉行記者會，批民進黨立委干擾議事，為護航涉霸凌的勞動...

要求勞部同仁假日加班 藍委酸洪申翰：完美演繹慣老闆

勞動部長洪申翰要求同仁假日加班，再度將勞動部推上火線。國民黨立委李彥秀表示，洪申翰完美演繹「慣老闆」。

遭霸凌成案卻被翻案 台鐵：可依規定再提申訴

針對台鐵公司員工也傳出霸凌事件，台鐵公司今回應表示，若員工對服務機關的管理措施處置認為不當，可提起申訴，不服機關函覆者，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。