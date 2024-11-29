陳瑞斌歲末鋼琴音樂會 臺南、基隆饗樂迷

鋼琴家陳瑞斌將舉辦兩場「陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會」，第一場於12月11日下午3時10分至5時在臺南市國立成功大學成杏廳舉辦音樂會前導聆講座，當天晚上 12月11日晚上7時30分於成大成杏廳舉行音樂會，以及12月18日晚上7時30分於基隆表演藝術中心演藝廳舉行。該場「陳瑞斌Rueibin Chen鋼琴音樂會」，包含演奏江文也的《斷章小品》、《小素描》、《臺灣舞曲》著名鋼琴名曲，盼帶給觀眾「別人無法取代的感動」。上述兩場音樂會與講座皆免費自由入場。

被譽為「天才鋼琴家」的陳瑞斌，曾榮獲多項世界性最重要國際鋼琴大賽得主，深藏童年靈魂的天才鋼琴演奏家陳瑞斌不僅是一位用雙手創造奇蹟的鋼琴演奏家，更是一位用心靈感受文化，用生命詮釋音樂的音樂藝術使者。近期英國金融時報Financial Times報導，陳瑞斌在歐美受到極高評價 : 「在一星期內演出兩場拉赫瑪尼諾夫全套鋼琴協奏曲與帕格尼尼主題狂想曲，展現了全世界所有鋼琴家望塵莫及的實力。」，長篇專訪中提到，要忠實於自己的選擇，就要對自己將成爲什麼樣的人有清醒的認知。陳瑞斌說：我很早就想過，自己要成爲什麼樣的人，可以給世界留下什麼。所以，在彈鋼琴的同時，我做了很多和古典音樂以及華人文化有關的推廣和分享。正如陳瑞斌最新接受新加坡聯合早報專訪所說，想要成才，首先要對自己選擇的道路有清楚的認知，包括作為藝術家，有可能會經歷什麼樣的困難，該怎麼樣去克服它。在他眼中，音樂勝過言語，是世界上最美好的事物。

國際各大報評如英國金融時報、德國時代週報、德國之聲、波士頓環球報、洛杉磯時報、新蘇黎世報、奧地利信使報、維也納日報、薩爾茲堡新聞報等對陳瑞斌皆有極高的評價。

陳瑞斌指出，年輕的時候便接觸到江文也的作品，過去幾年也在歐美、紐澳等世界各地演奏江文也的音樂，他認為，自己學習音樂的路徑與江文也有些相似的生涯經歷，同樣都是13歲出國，兩人都從小就離開台灣在外地生活求學，也同樣師承俄羅斯音樂家，陳瑞斌說，從聽見江文也作品透過曲子傳達人在異鄉對台灣的濃厚鄉愁與思念，回不了家的悲痛，他的共鳴很深，對於詮釋江文也的作品，陳瑞斌信心十足地表示，作為一個華人，非常的自豪、非常驕傲能演奏江文也的音樂，作為華人鋼琴家，多年推廣向全世界屬於自己的聲音，已成為他這一生其中一項最為重要的人生方向!

江文也的作品有著閩南、客家及原住民多元風格，這些讓人耳目一新的樂曲，用音樂展開一段充滿魅力的音樂之旅，帶領聽眾穿越歷史與文化，將音樂和台灣豐富的文化遺產融為一體，為所有觀眾帶來心靈上的深刻共鳴及不一樣嶄新的現場感受!

多年在海內外推廣華人及江文也的作品，近來在東南亞也演出其中他非常擅長同為鋼琴創作的蕭邦大量作品，得到各地主流包含多位教授及大學校長的親臨參與及讚揚。明年除了亞洲之外，陳瑞斌也將再次到土耳其伊斯坦堡大劇院、歐洲及維也納等，參與聖誕節音樂會並舉行專場表演。

在12月11日臺南場演出當天，特別舉辦下午場音樂會前導聆講座，親自「解說」告訴聽眾他是用什麼音色與技術來表達樂句與音樂的場景故事。主辦方歡迎大家熱情餐與。

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