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電影「隔壁的房間」探究受苦與垂死 原著小說再受關注

中央社／ 台北29日電
蒂妲史雲頓（左）、茱莉安摩爾主演「隔壁的房間」榮獲威尼斯金獅獎。圖／華納兄弟提供
蒂妲史雲頓（左）、茱莉安摩爾主演「隔壁的房間」榮獲威尼斯金獅獎。圖／華納兄弟提供

由兩名奧斯卡得主蒂妲史雲頓、茱莉安摩爾共演的電影「隔壁的房間」榮獲威尼斯金獅獎後，也帶動原著小說「告訴我，你受了什麼苦？」再次被關注，探究受苦與垂死的最終問題。

「愛到極致，在你最最孤獨的時刻，卻只能這麼問。」根據寂寞出版分享，原著「告訴我，你受了什麼苦？」用一對好友的生命故事，討論著如何面對「垂死」。在作者、美國國家圖書獎得主西格麗德．努涅擅長的輕柔書寫、奇特幽默中，展現出安靜陪伴、不打擾的傾聽具備何種力道，透過書中一個個受過苦的聲音，讓讀者逐步與傷者產生共情、共鳴。

寂寞出版表示，在陪伴罹病好友走向人生終點過程，主角敘說著一則則看似帶著悲傷的故事，她用不帶說教、充滿剔透的晶瑩句子，表現陪伴者的輕柔姿態，示範面對病老死正是需要這樣輕到呼吸都屏住、腳步都踮著，才能一起走過去的日子。

「我的母親」、「玩美女人」西班牙名導阿莫多瓦也親自改編原著，創作成他的首部英語長片「隔壁的房間」，描述年輕時曾是好友的兩名女子，後來失去聯繫，卻在某種極端情況下再度重逢並重拾友誼。全片透過阿莫多瓦擅長的鏡頭語言、飽滿色彩，傳達步入寧靜之境的過程。

「隔壁的房間」在2024年威尼斯影展世界首映後，更獲得全場起立鼓掌長達18分鐘，創下本屆影展最長鼓掌時間。導演阿莫多瓦接受外媒訪問時表示：「我不想要顯得過於哀傷或殘酷，因此以婉轉且細膩的方法來處理」，期待為觀眾帶來正向能量。全片已於台灣上映。

威尼斯 房間 語言

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