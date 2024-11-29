交通部：單週交通事故死亡15人 自7月以來新低

根據交通部統計，上週（11月16日至22日）交通事故死亡人數為15人，創下7月公布每週交通事故統計數字以來的新低。

交通部今天公布最新的交通事故死亡統計，11月16日至22日交通事故24小時死亡資料，11月16日到22日整體死亡人數為15人，其中有5人是行人，縣市部分整體死亡人數最多縣市為桃園市2人、台南市2人、彰化縣2人、台東縣2人；行人死亡為台北市1人、台南市1人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣1人。

交通部指出，本週交通死亡15人，為7月開始公布每週的交通事故以來的新低。

交通部表示，1月1日至11月22日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1501人（較去年同期減少100人），減幅為6.2%；行人188人（較去年同期減少6人），減幅為3.1%。

整體死亡最多前5名為桃園市、台南市、新北市、高雄市、台中市；行人死亡最多前5名為桃園市、台中市、新北市、台南市、高雄市。