本土麻疹增1例 北部30多歲男感染源待釐清

衛福部疾管署今天公布今年第6例本土麻疹病例，為北部30多歲男性，沒有出國旅遊史，11月13日起出現發燒、疲倦等症狀，3度就醫後確診，初步匡列接觸者102人，感染源待釐清。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞接受媒體採訪說明，個案於13日及15日因出現發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀，分別至診所及醫院急診就醫，後續出現咳嗽且仍有發燒，並於20日出現紅疹及結膜炎等症狀，於23日因症狀未改善再至醫院就醫，經醫院通報後檢驗確診。

羅一鈞指出，疫調發現，個案於暴露期間無出國史，研判為今年第6例國內感染病例，可能感染來源調查中，目前掌握就醫接觸者共計102人，預計監測至12月12日。個案則已於27日隔離期滿。

今年麻疹疫情，羅一鈞表示，累計已有13例麻疹病例，6例為本土病例（含2起群聚），另7例為境外移入；因國際疫情嚴峻，本土及境外移入病例數均為近5年同期新高，提醒民眾出國旅遊務必防範，尤其到歐洲、越南等地區旅遊者。

羅一鈞表示，接種麻疹相關疫苗後，可能在20到30歲有免疫力衰退達2至3成狀況，但因國內疫苗涵蓋率高、也沒有本土社區流行，因此評估整體風險較低，不會特別建議民眾都要補接種。

羅一鈞也指出，醫院醫護人員、空服員等因職場暴露風險較高，會建議自費補接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗）。疾管署也會視後續疫情是否形成群聚、社區有無零星個案發生進行評估，不排除比照年初中永和麻疹群聚事件爆發時，針對高風險地區醫護人員以公費加強補接種。

疾管署表示，今年上半年全球麻疹疫情驟升，主要集中於歐洲、東地中海及非洲等地區，其中又以歐洲最為嚴峻，規模趨近於2019年的爆發高峰；整體疫情於3月達高峰後逐漸下降，目前已回到往年同期水準。不過泰國今年8月起達每月千餘例的規模，截至9月2日累計報告4408例；越南胡志明市則於9月起疫情爆發，目前每週報告200餘例，正處高峰。