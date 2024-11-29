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高齡、少子照顧長者負荷沉重 桃衛生局推長照喘息服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園衛生局為減輕家人照顧長者負荷，推出長照、喘息等服務。圖／衛生局提供
桃園衛生局為減輕家人照顧長者負荷，推出長照、喘息等服務。圖／衛生局提供

桃園市65歲以上長者逾36萬人，占比總人口15.63%，衛生局表示這已經是高齡化社會，加上少子化，照顧者的負荷更沉重，未來進入超高齡社會負荷再加劇可想而知。市府為此持續推動長照服務，讓家有失能者都可使用照顧及喘息服務。

衛生局舉例，彭先生有感媽媽失智加劇，自己外出工作期間需要有人協助代購餐食、家務整理及陪伴，因此申請長照服務的居家服務；他又擔心媽媽長期待在家中，缺乏外界環境刺激，照顧管理專員於家訪時建議使用日間照顧服務，彭母因為能維持良好的生活作息及參與活動，原本的高血壓等慢性疾病穩定許多，他身為照顧者也可放心的工作。

衛生局說明，照顧及喘息服務由居服員到宅，或讓被照顧者到社區、長照機構接受照顧；或使用專業服務指導照顧者照護技巧，減輕照護壓力，也讓辛苦的照顧者獲得適當休息。只要年齡65歲以上、55歲以上原住民、50歲以上失智者或領有身心障礙證明者，可於上班時間撥打1966長照服務專線，或至桃園市政府大樓1樓綜合服務櫃台長照服務窗口申請長照服務，將有專人到府評估失能狀況。

衛生局指出，依據國家發展委員會推估，預計2025年全國扶老比29.29%，平均3.4名青壯年扶養1名老人，現今的家庭結構會面臨一人照顧多位家人的沉重負擔，或有照顧知識與技巧不足，長久下來易累積過多的身心壓力，導致生活品質下降。

提醒符合申請長照服務條件的民眾，儘早申請長照服務，讓長照來幫您；即使聘有外籍看護工者，也能使用長照服務，除了居家服務外的長照服務皆可以申請，除了撥打1966，還可向各區公所、衛生所、各照管分站或桃園網路e指通申請。

相關資訊可至桃園市政府衛生局長期照護網站查詢https://care.tycg.gov.tw/，另也有家庭照顧者關懷專線0800507272， 提供家庭照顧者諮詢與會談服務。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

桃園 衛生局 長照

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