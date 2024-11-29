上周全台交通死亡15人 創新7月以來低

交通部今公布上周（11月16日至11月22日）交通事故24小時死亡資料，整體死亡人數為15人，行人死亡5人，創下7月每周公布數據以來新低，其中，整體死亡人數最多縣市為桃園市2人、台南市2人、彰化縣2人、台東縣2人；行人死亡為台北市1人、台南市1人、新竹縣1人、苗栗縣1人、彰化縣1人。

交通部指出，今年截至11月22日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1501人，較去年同期減少100人，減幅6.2%；行人188人，較去年同期減少6人，減幅3.1%。雖然目前死亡人數有逐漸下降，但還沒有達到目標值，交通部對任何一條生命都要重視。

交通部分析，今年截至11月22日整體死亡最多前5名為桃園市150人、台南市137人、新北市132人、高雄市125人、台中市123人；行人死亡最多前5名為桃園市21人、台中市20人、新北市19人、台南市16人、高雄市16人。

交通部表示，上周交通事故24小時死亡中，從事故碰撞型態來看，車與車事故有對撞2人、側撞1人、對向擦撞1人、路口交岔撞1人。另車輛自撞有路上摔倒2人、撞電桿1人、衝出路外1人、撞停放中車輛1人。行人死亡部分則有穿越道路中3人、同向通行中1人、其他1人。

另外，交通部也公布截至11月27日民眾通報工程改善件數，11月21日至11月27日通報成案件數新增48件，完成100件；累計今年至11月27日通報成案件數1605件，完成1250件。