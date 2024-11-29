本土麻疹個案+1 北部30多歲男感染源待釐清

衛福部疾管署今天公告，新增1例本土麻疹確定病例，為北部30多歲男性，11月13日及15日因出現發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀至診所及醫院急診就醫，後續出現咳嗽且仍有發燒並於11月20日出現紅疹及結膜炎等症狀，可能感染來源調查中，目前掌握就醫接觸者共計102人，本案預計監測至12月12日，今年本土及境外移入病例數為5年同期最高。

疾管署今天公布，新增1例麻疹本土病例，為北部30多歲男性，11月13日及15日因出現發燒、疲倦、噁心、關節痛等症狀至診所及醫院急診就醫，後續出現咳嗽且仍有發燒，並於11月20日出現紅疹及結膜炎等症狀，11月23日因症狀未改善再至醫院就醫，經醫院通報後檢驗確診。

疾管署發言人羅一鈞表示，個案於暴露期間無出國史，研判為今年第6例國內感染病例，可能感染來源調查中，目前掌握就醫接觸者共計102人。本案預計監測至12月12日。

羅一鈞指出，今年累計13例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，6例為本土病例，包含2起群聚，另7例為境外移入病例，其中2例感染國家為馬來西亞、2例為航空器群聚感染、其餘3例分別為泰國、柬埔寨及越南，今年本土及境外移入病例數高於2020至2023年同期的0至2例，均為5年同期最高。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應儘速通報，且無需等待檢驗結果即送驗檢體，以利及時採取防治措施，且勿待自行檢驗結果陽性再行通報，以避免延誤防治時效。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及接觸史。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，疾管署表示，家中如有年滿1歲幼兒，請盡速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區。

另外，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

今年上半年全球麻疹疫情驟升，主要集中於歐洲、東地中海及非洲等3區署，其中又以歐洲最為嚴峻，規模趨近於2019年爆發高峰；整體疫情於3月達高峰後逐漸下降，目前已回到往年同期水準，鄰近國家部分，泰國今年疫情嚴峻，8月起達每月千餘例之規模，截至9月2日累計報告4408例病例；越南胡志明市則於9月起疫情爆發，目前每週報告200餘例，正處高峰；菲律賓、印尼、馬來西亞疫情則同往年水平。