長照3.0迎超高齡 衛福部拋以保險照顧重度失能
迎接超高齡社會，政府預計明年提出長照3.0政策。衛生福利部次長呂建德今天表示，將有強化失能照顧、整合服務等4大重點方向，針對重度失能照顧，也研擬規劃保險等多元財源。
中華民國家庭照顧者關懷總會「家庭照顧者支持網絡與共融願景」舉辦年度研討會暨第2屆家庭照顧者博碩士論文獎發表會，並邀請呂建德以「長照服務體系：支持家庭照顧者的目標與作法」為題演講。
呂建德指出，依照目前人口結構推估，今年全台每3.6名生產者須負擔1名老年人口，2070年減少為每名生產者負擔1人，邁入超高齡社會，醫療機構與照護設施需求、罹患重大疾病人數及社會保險給付費用，都可能大幅擴增。
呂建德說，長照2.0希望服務普及，追求「廣度」，因此現有長照政策主要著重在中、輕度失能者照顧。長照3.0則將強化重症照顧。他說明，將有4大重點方向，包含以社區為基礎、強化失能照顧、推動安寧療護和病人自主，和社區、居家、機構、醫療、福利一條龍整合性照護。
財務方面，呂建德指出，也會盡量幫忙減輕壓力，除了總統賴清德政見提出的住宿式機構每月補助新台幣1.5萬元已展開研究，也研擬在現有的稅收支持長照基金以外，納入保險制度，支應重度失能者的照顧需求，輕中度則維持現有稅收制，採雙軌並行，以多元財源支撐長照需求。
呂建德表示，這目前僅是構想階段，仍需要進一步財務估算，更需要企業界支持。
目前長照基金主要以稅收支應，根據衛福部公告，長照基金預算明年編列達879億元，較上年度增加約6.14%，主要支出項目為服務給付及支付。
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