長照保險來了？衛福部拋長照3.0 重度失能以保險支應

我國即將邁入超高臨社會，「長期照顧十年計畫2.0（長照2.0）」自106年起推動，長照3.0即展開規畫。衛福部政務次長呂建德指出，老年人口持續上升，平均每3.6人就要負擔一位老年人口，計畫推出長照「雙元財政制度」構想，輕度及重度失能者以現有稅收的長照基金支應，重度失能者可採用「長照保險制度」。

長照失能等級從第2級至第8級，第2至3級為輕度、第4至6級為中度、第7至8級為重度。我國現有長照基金主要靠稅收支撐，根據財政部統計，今年一到十月稅收挹注長照基金1079億元，又以房地合一稅貢獻695億元最多，其餘稅收來源包含菸稅、遺產稅、贈與稅。

我國人口結構改變，每3.6位生產者要負擔一位長者，等到2070年，每一位生產者就要負擔一名長者。不僅如此，居住型態也改變，三代家庭減少、兩代家庭增加。呂建德指出，明年將邁入超高齡社會，平均每5人就有1名長者，醫療機構與照護設施需求、罹患重大疾病人數及社會保險給付費用均可能大幅擴增。

政府長照政策也將隨之因應與改變，「長照2.0」計畫即將結束，明年進入賴清德總統的長照3.0篇章。呂建德指出，長照3.0將有四個重點面向：

一、在地安老，以社區為基礎。

二、強化重度失能照顧。

三、納入安寧療護。

四、打造居家、社區、機構、醫療一體式服務。

呂建德說，長照2.0希望服務普及，追求「廣度」，長照3.0將強化重症照顧，希望減輕照顧家庭的沈重負擔，財務上也會盡量幫忙減輕壓力，除了將實施住宿式機構每月補助1.5萬元，也提出多元財務方案，以「雙元財政制度」，重症採取保險、輕中度維持稅收支應。

監察院監察委員王幼玲提醒，長照覆蓋率現在達到8成，背後卻是統計分母數字減少，50歲以下身心障礙者人數採取低推估，只利用「日常生活活動（ADL）」計算人數，未採納「工具性日常生活活動（IADL）」，使數據不精確，希望長照3.0規畫時可使用更貼近真實的數據。