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好消息！頭份至新竹系統交流道 開放行駛北上路肩

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導
高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。記者胡蓬生／攝影
高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。記者胡蓬生／攝影

好消息！國道1號頭份交流道平日上班時段交通流量龐大，導致流車流回堵至匝道入口及平面道路，苗栗縣政府透過立委向中央爭取，高公局已同意頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。

縣府工務處指出，頭份以北的北上路肩（109公里720公尺至100公里730公尺）從11月28日起開放車輛行駛，周一至周五的平日上班時段實施常態性開放路肩措施，有助於紓解頭份交流道上班時段車輛壅塞回堵情況，並提升平日上班時段國道主線行車速率。

工務處長古明弘表示，依高公局「國道主線實施開放路肩規定」，這次增加平日上午時段開放路肩僅提供小型車通行，請駕駛人確實依現場電子資訊看板及標誌牌面顯示開放路肩訊息指示行駛，請勿違規任意變換車道，以維持行車秩序與安全；用路人也可撥打1968客服專線、收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網www.freeway.gov.tw瞭解最新開放路肩訊息。

縣府指出，縣長鍾東錦除了解決國道主線路肩開放問題，更針對頭份交流道周邊平面道路進行改善，工務處已於今年1月先後完成建國路、顯會路、124甲線轉國1北入匝道方向車道拓寬，盼有效提升平面道路容量及車流乘載能力。

接續縣府將針對中華路（台1線）自強路至頭份交流道路段，與公路局苗栗工務段合作，縣府自籌經費辦理分隔島縮減及增設1車道的改善工程，預計明年5月完工，屆時將可讓進出頭份交流道的交通品質獲得「有感度」的提升。未來並將搭配智慧交控措施，透過車流量偵測實施動態號誌連鎖及延長幹道綠燈秒數等措施，有效減少上下班時段行車時間，成功並有效率地解決頭份交流道車流回堵情況。

高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。圖／苗栗縣政府提供
高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。圖／苗栗縣政府提供
高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。記者胡蓬生／攝影
高公局同意11月28日起，頭份交流道以北至新竹系統交流道約9公里的北上路段，平日上午7點到9點開放路肩行駛。記者胡蓬生／攝影

國道 車道 頭份

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