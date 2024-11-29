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今年秋季73年來最熱 氣象署：15個颱風高於平均

聯合報／ 記者周相芸／台北即時報導
今年颱風多造成秋季多雨，累積平均雨量達1034.3毫米，高於氣候值約8成。本報資料照片
今年颱風多造成秋季多雨，累積平均雨量達1034.3毫米，高於氣候值約8成。本報資料照片

今年9月到11月颱風非常多，中央氣象署預報中心主任陳怡良今天指出，今年秋季西北太平洋生成15個颱風，高於平均10.8個，其中山陀兒和康芮侵台。秋季氣溫明顯偏高，平均氣溫26.3度，創下1951年來最高平均氣溫記錄。

氣象署今舉行冬季展望記者會，氣象署副署長馮欽賜表示，今年10月到11月接連來3個颱風，前兩個颱風還非常強，山陀兒跟康芮會在颱風歷史上留下紀錄。因此帶來多雨條件，到11月底，曾文水庫蓄水率仍達100%，石門99.7%，這種水情非常罕見，得助今年颱風來臨。

陳怡良指出，今年秋季西北太平洋共有15個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個登陸台灣。今年9下旬及10上下旬，由於有不少熱帶系統，包括颱風、熱帶低壓等直接或間接影響台灣，造成秋季多雨，累積平均雨量達1034.3毫米，高於氣候值平均562.8毫米約8成。

溫度部分，陳怡良說，今年秋季(9至11月)台灣平均氣溫明顯偏暖，平均26.3度，高於平均25.1度，創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄。

此外，陳怡良表示，中央氣象署預計12月10日起，提供更細緻鄉鎮及生活天氣預報服務。由目前提供未來3天逐3 小時溫度、濕度、體感溫度、舒適度、風力、天氣狀況及逐6小時降雨機率預報；提升為1日內增加提供逐時的溫度、濕度、體感溫度及舒適度預報，未來3日內增加提供逐3小時的降雨機率預報，讓民眾於日常生活、旅遊、戶外活動時，更能掌握天氣變化趨勢，以妥善規畫必備用品及活動行程。

氣溫 颱風

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