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台北喜劇節首創「喜劇公車」 嚴定不好笑就下車

中央社／ 台北29日電

第2屆台北喜劇節今年推出全新環節「喜劇公車」，挑戰喜劇演員在移動環境的臨場反應，規則相當簡單，「不好笑，就下車！」公車將行駛台北喜劇節6個場地，由6人輪番上陣挑戰。

對於首次挑戰公車上表演，喜劇演員、「百靈果News」Podcast主持人凱莉直呼「變數太大」，光紅綠燈轉換都會影響現場氣氛，但對全程都能留在公車上的信心指數有9分，「因為台灣人很Nice，應該不會輕易把我們趕下車」，不過，如果效果太差，也可能會「自願下車」。

喜劇演員「壯壯」陳彥壯則相當有自信，「信心指數不只10分，還是11分！」他形容自己會像海豹部隊生存到最後，不僅不會被趕下車，「我的笑話殺傷力，絕對會比馬路三寶煞車還要猛！」他更揚言，觀眾如果不笑，他會現場「兜售愛心筆」逗笑大家。

凱莉與壯壯透過主辦單位分享，身為站立喜劇演員曾經「不好笑」的時刻。凱莉指出，笑話不被接受是每名喜劇演員都會面對的挑戰，回憶脫口秀生涯第1年，婆婆來看她演出時發現台下沒人笑，竟當場站起大吼「媳婦好啊！鼓掌！」

現在每場秀幾乎都賣光的壯壯則描繪一段喜劇人的日常，「曾經現場只有3個觀眾，其中一個是老闆，一個是店員，而且店員等一下也要上台，剩下的那個特別來捧場、以前很景仰我的學弟，看完以後用關懷的眼神跟我說學長加油！」

還有觀眾在他表演完後，突然問「笑話什麼時候開始？」但他堅定表示：「所有羞辱，我都會扛下來，變成養分，繼續成長成真正的喜劇之王！」

公車 店員 觀眾

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