全台唯一企鵝飼育照護體驗 屏東海生館季節限定活動

想和企鵝來個親密互動？屏東海生館最受歡迎的活動「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗開放報名，參加民眾可體驗被企鵝團團包圍的夢幻場景。受限於企鵝的繁殖季，每年此活動只開放5個月，每天只有2場次共8個名額，十分搶手。

海生館館內目前有頰帶企鵝、馬可羅尼企鵝、巴布亞企鵝、阿德利企鵝4種，數量共有100隻以上；而「我與企鵝的0.1毫米」活動，是全台唯一企鵝飼育照護體驗，帶領民眾進入企鵝區內，親自感受極地冷冽刺骨低溫，被一群企鵝包圍熱情簇擁的特別經歷，不少參加過的民眾都直呼「太夢幻了！」

解說員會帶民眾進入企鵝區，認識屏東海生館內4種企鵝的習性及生活環境，民眾也可拿著餌料吸引企鵝聞香而來。企鵝在腳邊徘徊踱步，呱呱聲此起彼落，仿佛闖進熱鬧的企鵝派對中，也有民眾被爭搶餌料的企鵝啄到，但還是笑得很開心。

海生館表示，因企鵝繁殖季約在每年8月至12月，為了不打擾企鵝們談情說愛，每年僅開放2至6月讓民眾體驗，每天只有下午1點以及3點兩個場次，每場次限4個名額，熱門場次常出現秒殺情形，要預約的民眾手腳要快。