氣象署：今年冬季估氣溫正常雨可能偏少 反聖嬰有50%發展機率

中央氣象署今天舉行冬季展望記者會，預報中心主任陳怡良指出，去年暖冬，目前海溫正常，冬季預測反聖嬰有50%發展機率，明天春天正常機率最高。今年冬季預估氣溫正常，雨可能偏少。

最近迎來入秋首波大陸冷氣團，今年冬天會是暖冬還是會很冷？陳怡良指出，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，冬季反聖嬰有50%的發展機率，明(114)年春季則以回復到正常機率最高。

陳怡良表示，氣象署分析過去歷史資料顯示，反聖嬰發展時，台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，但反聖嬰年份對台灣的氣候變異性大。綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判今年冬季(113年12月至114年2月)平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。也就是今年12月到明年2月氣溫正常，雨量則正常轉為偏少，今年12月、明年1月雨量正常，明年2月偏乾。

氣象署提醒，未來一季冷空氣南下影響頻繁，在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水。