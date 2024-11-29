快訊

12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

氣象署預測今年冬季氣溫接近正常 雨量正常至偏少

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中央氣象署29日表示，2024年秋季（9至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，明年春季則以回復到正常機率最高，經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判今年冬季（2024年12月至2025年2月）平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署今日舉辦冬季展望記者會，氣象署指出，今年秋季台灣平均氣溫明顯偏暖，同時創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面則陸續受到颱風及其外圍環流或低壓帶影響，全臺雨量偏多，高於氣候值約8成。氣象署進一步指出，今年秋季西北太平洋共有15個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個登陸臺灣。

氣象署表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，冬季反聖嬰有50%的發展機率，明年春季則以回復到正常機率最高。氣象署分析過去歷史資料表示，反聖嬰發展時，台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟反聖嬰年份對台灣的氣候變異性大；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判今年冬季（2024年12月至2025年2月）平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署特別提醒，未來一季冷空氣南下影響頻繁。在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，該署亦將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊，請各界持續注意相關訊息。

此外，為持續精進精緻化天氣預報服務，中央氣象署預計自今年12月10日起，提供更細緻之鄉鎮及生活天氣預報服務。由目前提供未來3天逐3小時溫度、濕度、體感溫度、舒適度、風力、天氣狀況及逐6小時降雨機率預報；提升為1日內增加提供逐時的溫度、濕度、體感溫度及舒適度預報，未來3日內增加提供逐3小時的降雨機率預報，使各界能掌握更細緻之溫濕度及降雨機率變化，讓民眾於日常生活、旅遊、戶外活動時，更能掌握天氣變化趨勢，以妥善規劃必備用品及活動行程。

雨量

延伸閱讀

國軍弟兄颱風進駐救災 平溪區長頒發感謝狀

強震、颱風接連侵襲 太魯閣長春祠今年無法開放

強震又遇接連颱風 太魯閣長春祠開放初估延半年

水淹宜蘭！道路全淹郵務車動彈不得、汽車淹沒 居民：第一次遇到

相關新聞

明清晨低溫擴展到中南部 氣象署：嘉義以北、宜蘭恐10度

天氣真的冷，今晨全台最低溫出現在新北石碇區7.8度，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天仍受冷空氣影響，加上輻射冷卻效應，...

民法家長懲戒權將刪 國教盟：七成家長反彈「合理管教權遭剝奪」

行政院會昨天拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教...

武陵農場露營區6度低溫 今年首見高山高麗菜覆白霜

全省各地低溫，高山的武陵農場露營區今天出現6度低溫，出現今年首見白霜；梨山高麗菜也被白霜覆蓋，昨晚到梨山參加山谷燈光節的...

今晚到明晨還有10度以下低溫 東部下周一有降雨機會

天氣真的冷。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今指出，受大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，昨晚到今天清晨有明顯輻射冷卻效應發生，今清...

冷！氣象署發布「低溫特報」 8縣市恐10度以下

冷！中央氣象署清晨6時32分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等8縣市發布低溫特報，到今...

喉嚨痛不一定是感冒！耳鼻喉醫揭5種可能性：開暖氣也有關係

「喉嚨痛」是感冒的常見症狀，但有時候喉嚨痛並不一定是感冒造成的。耳鼻喉科胡皓淳醫師發文指出，除了感冒之外，其他喉嚨痛的可能性，並提醒民眾，「不管是不是感冒都要來看醫生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。