氣象署預測今年冬季氣溫接近正常 雨量正常至偏少

中央氣象署29日表示，2024年秋季（9至11月）台灣平均氣溫明顯偏暖，明年春季則以回復到正常機率最高，經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判今年冬季（2024年12月至2025年2月）平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署今日舉辦冬季展望記者會，氣象署指出，今年秋季台灣平均氣溫明顯偏暖，同時創下1951年以來秋季最高平均氣溫紀錄；雨量方面則陸續受到颱風及其外圍環流或低壓帶影響，全臺雨量偏多，高於氣候值約8成。氣象署進一步指出，今年秋季西北太平洋共有15個颱風生成，多於氣候平均值10.8個，其中有2個登陸臺灣。

氣象署表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，冬季反聖嬰有50%的發展機率，明年春季則以回復到正常機率最高。氣象署分析過去歷史資料表示，反聖嬰發展時，台灣冬季有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟反聖嬰年份對台灣的氣候變異性大；另經綜合檢視氣象署及各國數值模式的預報，研判今年冬季（2024年12月至2025年2月）平均氣溫以正常機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署特別提醒，未來一季冷空氣南下影響頻繁。在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒；由於氣候上，冬季至隔年2月期間為臺灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，該署亦將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊，請各界持續注意相關訊息。

此外，為持續精進精緻化天氣預報服務，中央氣象署預計自今年12月10日起，提供更細緻之鄉鎮及生活天氣預報服務。由目前提供未來3天逐3小時溫度、濕度、體感溫度、舒適度、風力、天氣狀況及逐6小時降雨機率預報；提升為1日內增加提供逐時的溫度、濕度、體感溫度及舒適度預報，未來3日內增加提供逐3小時的降雨機率預報，使各界能掌握更細緻之溫濕度及降雨機率變化，讓民眾於日常生活、旅遊、戶外活動時，更能掌握天氣變化趨勢，以妥善規劃必備用品及活動行程。